Risparmia fino a 200€ sul nuovo Surface Pro X

Un’ottima offerta si fa strada sul Microsoft Store! Vi segnaliamo infatti che è disponibile con uno sconto fino a 200 euro il nuovissimo e performante Surface Pro X, ovvero l’ultimo dispositivo 2 in 1 nato in casa Microsoft, e presentato al mondo degli appassionati tech appena 6 mesi fa.

Spesso appena 5,3 mm e dal peso approssimativo di appena 760 grammi, Surface Pro X è un concentrato di design e tecnologia presentandosi, innanzitutto, con un nuovo design dagli angoli smussati e con cornici drasticamente ridotte rispetto al Surface Pro 7. Munito di uno schermo PixelSense da 13 pollici, è anche il primo Surface con Windows 10 on ARM, ed è mosso dalla potenza di un processore custom Microsoft SQ1 basato su tecnologia Qualcomm derivato dall’8cx.

Un prodotto dalle prestazioni equiparabili a quelle di un Core i5 con 9 teraflops di potenza di calcolo e una GPU da 2 teraflops e mantenuto in piedi da una batteria la cui autonomia, stando alla casa madre, può raggiungere le 22 ore di lavoro! Insomma, stiamo parlando di un ottimo dispositivo 2 in 1, perfetto per chi è alla ricerca di un prodotto ottimo per il lavoro in mobilità o per l’intrattenimento in viaggio e che generalmente viene venduto ad un prezzo non proprio abbordabilissimo, ovvero a partire da ben 1.025,00€. Grazie all’offerta Microsoft, dunque, potrete risparmiare fino a 200 euro sull’acquisto, in quella che è un’occasione davvero eccezionale per acquistare, con una formula abbordabile, uno dei top di gamma del mercato e, certamente, quello che è uno dei migliori prodotti Microsoft di sempre!

