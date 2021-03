Risparmia fino a 25€ sull’acquisto di un kit Raspberry Pi 4!

Se vi piacciono i dispositivi tecnologici minimali, allora conoscerete sicuramente il Raspberry Pi 4. Vi segnaliamo che Amazon ha riservato diversi coupon che vi permetteranno di acquistare uno dei numerosi kit risparmiando fino a 25€, una cifra che può sembrare irrisoria ma che in realtà è decisamente appagante per un Raspberry, dal momento che parliamo di prodotti dal prezzo medio inferiore a 100€.

Vi ricordiamo che un Raspberry Pi 4 non è altro che un computer a scheda singola, le cui dimensioni possono essere paragonate ad un Box TV, ma con prestazioni sopra la media e la possibilità di installare diversi sistemi operativi, permettendovi di eseguire le stesse operazioni che normalmente effettuate con il vostro notebook o PC Desktop.

Come è facile intuire, un Raspberry Pi 4 è perfetto per coloro che hanno poco spazio e per chi è solito utilizzare programmi leggeri come il pacchetto Office. A differenza di quanto si possa pensare, però, questo dispositivo ha le capacità di supportare contemporaneamente 2 monitor con risoluzione 4K, oltre a garantire una navigazione web fluida e veloce. Gli utenti più esperti potranno persino usarlo come media center o VPN lato server.

La proposta di Amazon è ricca di soluzioni che vi permetteranno di scegliere il kit più adatto alle vostre esigenze. Ad esempio, il kit Raspberry Pi 4 da noi proposto include tutto il necessario per far sì che possiate sfruttarlo appieno e utilizzarlo da subito, grazie alla presenza di una scheda MicroSD 64GB, all’interno della quale troverete il programma Noobs, che vi permetterà di scegliere quale sistema operativo installare. Inoltre, è presente una custodia protettiva con tanto di ventole, utile qualora preferiate dargli un aspetto più consono. Il tutto si traduce a 139,99€, ma grazie allo sconto del 18% di Amazon abbinato al coupon di 24€, questa soluzione potrà essere vostra a soli 90,99€.

