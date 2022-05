Se siete alla ricerca di prodotti per i vostri bambini a dei prezzi super convenienti, vi consigliamo di dare uno sguardo alla promozione in corso a partire da oggi fino al 22 maggio. Durante la Settimana del bebè e del bambino, i clienti che possiedono una lista nascita potranno beneficiare dei ribassi attivi su abbigliamento e giocattoli più un ulteriore sconto su una spesa minima di 200€. Chi non è membro Prime potrà risparmiare un aggiuntivo 10% con il codice 10LISTA, mentre gli abbonati al servizio potranno ricevere il 15% di sconto con il coupon 15LISTA.

Inoltre, i clienti che spendono almeno 20€ in prodotti per bambini venduti e spediti da Amazon stesso, possono richiedere un omaggio tra questi articoli: un mangiapannolini Twist And Click Tommee Tippee, salviette umidificate WaterWipes , un set di 4 giocattoli per neonati Fisher-Price Set Baby e il biberon Mam Anticolica da 130ml.

Ma che cosa è la lista nascita e come crearla per sfruttare al meglio gli sconti della Settimana del bebè e del bambino? Si tratta di un servizio che vi consente di scegliere e prenotare anticipatamente una serie di prodotti, proprio come accade comunemente per le liste nozze. Potrete stilare un elenco di articoli tramite il quale amici e parenti potranno scegliere il regalo da acquistare, evitando di sbagliare. Per crearla su Amazon, vi basterà aprire questo link e decidere cosa aggiungere tra le oltre 100.000 proposte presenti sullo store o, addirittura, sfruttare le liste predefinite usate da migliaia di utenti per risparmiavi la fatica!

I prodotti che potrete acquistare sono davvero tantissimi e adatti a ogni genere di necessità, a partire dall’arredamento per la cameretta del bambino fino a confezioni di pannolini a prezzi imperdibili. Il sito ha pensato di aiutarvi ulteriormente mostrandovi alcuni dei bestseller della categoria, tra cui seggiolini per l’auto e set da viaggio per avere sempre tutto il necessario con sé nel minor spazio possibile. Ovviamente, sono presenti i grandi marchi del settore: Huggies, Pampers, Fissan, Chicco e molto altro ancora sono a vostra completa disposizione.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte disponibili e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon 10LISTA o 15LISTA nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

