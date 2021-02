Risparmia fino al 20% su AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT Suite

A distanza di diversi mesi, ritorna la promozione Autodesk che vi permetterà di acquistare alcuni dei software più famosi pensati per i professionisti di progettazione e disegni tecnici con uno sconto fino al 20%, il che all’atto pratico si traduce in un risparmio che può arrivare anche a migliaia di euro qualora si scelga l’abbonamento triennale. I software aderenti alla promozione sono AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT Suite, con l’offerta che terminerà il 26 febbraio, quindi avete pochi giorni per approfittarne.

Come anticipato, si tratta di software per professionisti capaci di creare progetti realistici come nell’immagine che vedete qui sopra. Sebbene per sfruttare appieno questo tipo di programmi serva un certo tipo di esperienza, nessuno obbliga i meno esperti di avvicinarsi al mondo della progettazione grafica, anche perché AutoCAD implementa numerose funzioni precaricate, tra cui generazione automatica di annotazioni, elenchi e tabelle, che vi aiuteranno a creare i vostri progetti in maniera più semplice.

Essendo programmi rivolti principalmente ad architetti e ingegneri, il prezzo da pagare per poterli usare è molto elevato. Si parte infatti da 280€ per l’abbonamento mensile fino ad arrivare agli oltre 6.000€ per il triennale, cifra che però in questo caso, grazie allo sconto del 20%, scende a 4.851€, beneficiando così di un risparmio enorme che, per gli addetti ai lavori, equivale ad un ottimo investimento per la propria attività.

Non mancano comunque soluzioni più economiche che potrebbero far avvicinare un maggior numero di utenti, come AutoCAD LT e AutoCAD Revit LT Suite, ognuna pensata per soddisfare determinate esigenze e tutte leader del settore. Insomma, senz’altro un’ottima opportunità per chi si occupa di questo ambito di lavoro, opportunità che, a differenza di altri prodotti, si presenta molto raramente, motivo per cui suggeriamo caldamente di approfittarne nonostante la cifra da pagare sia importante, ma che nel lungo periodo vi porterà sicuramente benefici in termini di risparmio.

