Risparmia fino al 20% sui cardiofrequenzimetri Polar grazie a questo codice sconto!

Se siete sportivi esperti, un semplice orologio potrebbe non essere sufficiente per soddisfare le vostre esigenze, nonostante esistano molti modelli all’avanguardia. A tal proposito, dunque, la soluzione migliore è affidarsi ad uno smartwatch con attitudini sportive, o meglio uno “sportwatch” che, a differenza del primo, è pensato in modo specifico per monitorare le attività fisiche, limitando alcune funzioni smart tipiche di uno smartwatch. In questo settore, un punto di riferimento è certamente Polar, brand storicamente legato al mondo dello sport che, proprio in queste ore, si sta proponendo con un codice sconto che vi permetterà di acquistare alcuni suoi modelli con un ribasso del 10% e 20% a seconda del modello scelto, il tutto solo fino al 19 marzo.

Il codice sconto che vi permetterà di risparmiare fino al 20% è POLARFATHERSDAY ed è compatibile con i seguenti sportwatch e relativi accessori: Polar Unite, Polar Grit X, Polar Ignite, Polar Vantage M e una serie di sensori per la frequenza cardiaca. Tra questi, riteniamo che il Polar Ignite sia quello più interessante, nonostante non sia il top di gamma del brand, grazie al suo prezzo competitivo pari a 229,90€, che diventano 183,92€ una volta inserito il codice sconto nell’apposita sezione.

Vincitore del Design Award 2020, il Polar Ignite si adatta a qualsiasi stile di abbigliamento, merito della sua semplicità in grado di conferirgli anche quel tocco di eleganza da permettervi di indossarlo in qualsiasi situazione. Come detto, si tratta di un dispositivo pensato per offrire il massimo delle prestazioni in ambito sportivo, capace di offrirvi una visione completa della vostra giornata e una guida per una vita più bilanciata.

Con il Polar Ignite programmare il vostro allenamento sarà un gioco da ragazzi, dal momento che questo specifico modello vanta numerose funzioni, tra cui la cosiddetta FitSpark, che vi permetteranno di stabilire sessioni di allenamento personalizzate basate sulla vostra forma fisica e livello di recupero desiderato. Inoltre, riceverete in tempo reale suggerimenti in merito a quale posizione assumere con il relativo tempo di esercizio, in modo da avere la certezza che il vostro allenamento sia il più efficace possibile. Il tutto vi verrà mostrato sul display touch a colori con sensore di luce ambientale. In definitiva, un dispositivo che sa come accontentare e prendersi cura degli sportivi, acquistabile oggi ad un prezzo speciale che potrebbe, perché no, anche invogliarvi a regalarlo in occasione della festa del papà.

Vi ricordiamo che il codice sconto POLARFATHERSDAY è sfruttabile anche su numerosi altri modelli a marchio Polar, che abbiamo pensato di inserire nella nostra lista personalizzata in calce. Per scoprire, invece, tutte le soluzioni del noto brand suggeriamo di visitare la pagina dedicata

N.B: inserire il codice sconto POLARFATHERSDAY nell’apposita sezione per poter beneficiare dello sconto. Assicurarsi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

