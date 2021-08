Risparmia il 21% sull’acquisto di Surface Go su Microsoft Store!

Dopo avervi segnalato l’offerta relativa all’ottimo Surface Pro 7, lo store di Microsoft torna alla carica e mette in campo una nuova scontistica, questa volta dedicata al Surface Laptop Go che, rispetto al precedente, può contare su un prezzo di listino decisamente più basso, senza rinunciare alla qualità che contraddistingue i dispositivi Microsoft. Se cercate quindi un notebook lussuoso e che vi accompagni durante le vostre operazioni quotidiane, non potete perdervi questa offerta, che vi permetterà di risparmiare il 21% ma solo fino al 15 settembre.

Come per ogni notebook, anche il Surface Laptop Go viene proposto in diverse configurazioni, le quali partono da un minimo di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno fino ad arrivare alla variante più costosa con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, quest’ultima dal prezzo di 1.019,00€ ma scontata a 792,00€. Ovviamente, lo sconto del 21% interessa tutte le configurazioni e se siete interessati alla più economica, sarete felici di sapere che serviranno solo 546,00€, una cifra quasi irrisoria per un notebook targato Microsoft.

Come citato anche dalla stessa Microsoft, il Surface Laptop Go è un notebook dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, dato che rispetto al modello più costoso citato in precedenza, i compromessi sono minimi e possono essere riassunti nella sola risoluzione del pannello, inferiore rispetto al Surface Pro 7 ma pur sempre alta per permettervi di apprezzare lo schermo da 12,4 pollici. A tal proposito, rimane persino il touch e il formato 3:2 che, sebbene possa sembrare una scelta discutibile al giorno d’oggi, è fortemente consigliato per coloro che usano il notebook solo per navigare e lavorare, mettendo in secondo piano la riproduzione di contenuti multimediali.

Essendo un notebook vero e proprio, a differenza di Surface Pro 7 che è un convertibile, il Surface Laptop Go integra la tastiera, i cui tasti hanno la giusta corsa, risultando comodi e allo stesso tempo veloci da digitare. Se vogliamo fare un altro paragone, in questo caso abbiamo anche una migliore autonomia, visto che l’azienda garantisce fino a 13 ore di utilizzo, contro le 10 ore dichiarate con il Surface Pro 7. Insomma, un notebook con tanti aspetti positivi, perfetto sia per studenti sia per coloro che necessitano di una macchina affidabile.

Ciò detto, vi lasciamo ancora una volta il link che vi porterà sullo store Microsoft, dove potrete scegliere la configurazione di Surface Laptop Go più adatta a voi.

