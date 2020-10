Risparmia il 68% sull’abbonamento annuale di NordVPN!

Con l’arrivo dell’autunno e delle prime giornate fredde di fine anno, sono arrivate anche le nuove offerte VPN, con proposte che – come avrete notato – arrivano da buona parte dei servizi della rete, non ultimo NordVPN, che proprio in queste ore ha lanciato una nuova promozione che vi permetterà di risparmiare il 68% sul prezzo dell’abbonamento annuale!

Un’offerta davvero ottima, che vi darà l’occasione di sottoscrivere il piano di abbonamento da 12 mesi ad un costo ridicolo se si considera questo specifico servizio, ovvero appena 3,15€ al mese, con in più la solita garanzia di poter essere rimborsati entro un massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione. E che sia chiaro: ad un prezzo simile sarebbe folle non accettare! Se si parla di NordVPN, infatti, si parla di uno dei migliori servizi disponibili rete, con il vanto di oltre 5400 server in oltre 60 Stati, cifratura con chiave a 2048 bit, fino a 6 dispositivi supportati, ottima protezione da perdite DNS, kill switch, estensioni proxy per Chrome e Firefox e opzioni di pagamento che includono Bitcoin, PayPal e carte di credito.

Un servizio davvero ottimo e completo che, non a caso, abbiamo inserito nel nostro articolo relativo alle migliori VPN attualmente disponibili sul mercato in questo 2020 e che, anche in virtù di questo, varrebbe certamente la vostra considerazione. Ben chiaro che quella di NordVPN non è l’unica proposta attualmente in sconto sul mercato, qualora siate in dubbio vi invitiamo a consultare la nostra ricca proposta di articoli relativi agli sconti VPN in cui riverseremo, nei prossimi giorni, anche molte altre offerte di questo specifico settore. Ovviamente l’invito è quello di consultare per bene le date di scadenza delle varie promozioni, onde evitare di sceglierne una quando il momento dell’offerta sarà già terminato. Infine, prima di lasciarvi all’offerta, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buona navigazione!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di NordVPN «

