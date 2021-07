Risparmia oltre il 30% sulla tua vacanza da sogno con Smartbox

Le vacanze si avvicinano e se state cercando un posto dove trascorrere una piccola vacanza, il nostro consiglio è quello di valutare le migliaia di proposte dei cofanetti Smartbox. Il noto portale, infatti, oltre a permettervi di scegliere alcuni dei posti più belli d’Italia, vi permetterà di partecipare a bellissime e, perché no, spericolate esperienze a prezzi imperdibili, con sconti che raggiungere il 40% in alcuni casi.

Inoltre, scegliere ora la propria vacanza su Smartbox equivale a risparmiare somme di denaro importanti, il che è fantastico se consideriamo che siamo in piena estate, quando i prezzi di Hotel, SPA e viaggi tendono ad aumentare in modo esponenziale. Quelle di Smartbox, dunque, potrebbero essere le ultime occasioni per acquistare e prenotare la vostra vacanza a prezzi convenienti, ed ecco perché di seguito vi segnaleremo alcune delle esperienze che potrete trovare sulle pagine del portale.

Come detto, le possibilità sono infinite, ma crediamo che non ci sia meglio che passare 3 giorni di relax e gusto, con soggiorno di 2 notti, 2 cene e 1 accesso ad una bellissima SPA, scegliendo una delle centinaia di località disponibili, che permetteranno anche a chi non vuole allontanarsi troppo dalla propria regione di poter trascorrere momenti meravigliosi insieme al partner. Un’esperienza che rimarrà sicuramente impressa nella mente, grazie anche ai piaceri della tavola, che vi permetteranno di scoprire i sapori tipici del territorio con 2 irresistibili cene in grado di deliziare ogni buongustaio. Insomma, uno dei tanti modi per dimenticare lo stress della vita quotidiana, il quale viene proposto con uno sconto del 20%.

Ovviamente, questo era solo un esempio di ciò che offre il catalogo di Smartbox, ed ecco perché suggeriamo di non indugiare oltre e di dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutte le altre esperienze. Prima di passare oltre, vi ricordiamo che sulle nostre pagine continuerete a trovare le migliori occasioni della rete, e ciò vale anche per i nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Se siete interessati ai codici sconto, potrete invece consultare la nostra pagina speciale. Buono shopping!

