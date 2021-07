Risparmia su ricambi e accessori auto e moto grazie a questo coupon eBay!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le principali offerte giornaliere, vi segnaliamo ora anche una nuova promozione da poco inaugurata da ebay, relativa al mondo dei ricambi e degli accessori auto e moto. Tra questi troviamo proposte vantaggiose su una serie di accessori che possono aiutarvi a mantenere in ordine il vostro garage e appartenenti, naturalmente, ai migliori brand del settore, motivo per cui avrete la certezza di portarvi a casa articoli affidabili e sicuri, compatibili al 100% con il vostro veicolo.

Valida fino al 25 luglio, la suddetta promozione si basa sul codice sconto “RICAMBI10“, da inserire nell’apposita sezione prima di procedere con il pagamento. Ma prima di scoprire ciò che troverete nel catalogo, è bene sottolineare che il coupon è compatibile solo sui prodotti presenti nella pagina dedicata e che lo sconto massimo sarà di 100€.

Tra le varie proposte disponibili vi segnaliamo quella relativa all’ottimo Box universale da 320 Lt del brand Cam, attualmente disponibile al prezzo di 124€ e che a seguito dell’applicazione del codice sconto “RICAMBI10” può essere vostro al prezzo di 111,60€. Parliamo di un accessorio che può rivelarsi veramente utile, specie qualora siate alla ricerca di una soluzione atta ad ottimizzare la capienza del vostro bagagliaio.

Questo box, realizzato in polipropilene iniettato, oltre ad essere completamente impermeabile, è ideato per resistere alle radiazioni UV e agli attriti. Al suo interno presenta un fondo con delle alette in plastica posizionate per proteggere il contenuto da scivolamenti e danneggiamenti. Inoltre il prodotto in questione è dotato di una serratura laterale con chiusura centralizzata e un gancio frontale, che vi faranno stare tranquilli in qualunque situazione di guida.

Insomma, l’iniziativa presentata da ebay propone prodotti di grande qualità che sapranno ridare nuova linfa al vostro veicolo senza la necessità di spendere cifre esorbitanti dal vostro meccanico di fiducia, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa al seguente indirizzo, così da poter ricercare l’accessorio che meglio si addice alle vostre esigenze. Detto ciò, concludiamo suggerirvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre aggiornato sulle nostre offerte!