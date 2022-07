State cercando un modo per risparmiare in maniera drastica sulle bollette, a causa degli eccessivi rincari nel corso di questi mesi? Per evitare ulteriori aumenti e, soprattutto, riuscire a ridurre di molto la spesa mensile di luce e gas potete valutare l’ottima offerta proposta dall’azienda A2A. La promozione A2A Easy, vi assicura prezzi fissi sui componenti energia per 12 mesi e il contributo annuo è scontato del 50% per tutto l’anno, con un risparmio massimo di 144€.

Decidendo di passare ad A2A Easy non solo avrete la certezza di non trovare spiacevoli aumenti nelle prossime bollette ma potrete anche aderire all’offerta rapidamente e direttamente sito, in semplici e rapidi step. Avrete la possibilità di attivare la promozione in totale autonomia e, in aggiunta, potrete contattare il Numero Verde gratuito dell’azienda dal lunedì al venerdì per ricevere assistenza e ulteriori informazioni.

A chi è rivolta l’offerta A2A Easy? Praticamente a chiunque, a partire da chi è già cliente dell’azienda fino a chi proviene da un altro fornitore o vuole passare al Mercato Libero, per il massimo risparmio. Non meno importante, potrete usufruirne sia se dovete attivare un nuovo contatore, sia se state pensando riattivarne uno o di cambiare intestazione a un contratto di fornitura.

I vantaggi di questa promozione sono davvero moltissimi! Non solo l’energia di A2A Easy è 100% Green, dunque proviene da fonti rinnovabili, ma dovrete pagare un unico contributo fisso e invariabile di 12€ al mese, per tutta la durata del contratto. Altrettanto importante, potrete evitare le lunghe attese alla posta o in banca, decidendo di addebitare le bollette direttamente sul vostro conto corrente!

