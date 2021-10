Risparmia sulla bolletta del gas con i termostati smart Tado, in offerta su Amazon!

Con l’avanzare dell’autunno e il conseguente arrivo della stagione invernale, dotarsi di un termostato intelligente è prassi comune per tutti coloro che desiderano abbattere la bolletta del gas. Amazon, infatti, ha pensato bene di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa, che coinvolge le migliori soluzioni di Tado, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 41%, ma solo per pochissimi giorni!

Amazon, come da sua tradizione, sta mettendo a disposizione alcune delle migliori soluzioni di Tado in sconto, adatte dunque a migliorare l’efficienza energetica di qualsiasi abitazione. Tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di consultare quella dedicata al termostato intelligente cablato Tado V3+. Originariamente disponibile a 219,99€, quest’oggi e per pochi giorni è venduto a “soli” 129,90€, a seguito di uno sconto del 41% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 90,09€!

Tado V3+, come abbiamo ampiamente specificato, permette di gestire il riscaldamento casalingo in qualsiasi momento della giornata e in qualunque posto, grazie alla possibilità di connettere la domotica casalinga al proprio smartphone, attraverso l’applicazione proprietaria, scaricabile sia da smartphone Android che quelli con sistema operativo iOS.

Una soluzione del genere permette di ridurre gli sprechi energetici, grazie alle funzioni intelligenti offerte da tado°. Infatti, è possibile compiere la programmazione intelligente per una temperatura perfetta in ogni singola stanza, in qualsiasi momento. Inoltre, è pienamente compatibile con la maggior parte degli impianti, tra cui caldaie a gas, a gasolio, a condensazione. E poi, integra alcune funzioni secondarie come dati meteo, statistiche dettagliate, report risparmio energetico, controllo multi-stanza, funzione riscaldamento rapido e funzione antigelo.

Il termostato smart Tado V3+, dunque, rappresenta un ottimo compagno per migliorare i consumi energetici, e vi permetterà dunque di abbattere la bolletta del gas. Chiaramente, questo articolo non è l’unico attualmente in offerta nell’iniziativa di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti, al seguente indirizzo.

