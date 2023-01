A causa dei continui aumenti nei prezzi dell’energia, diventa sempre più essenziale utilizzare ogni mezzo e strumento possibile per ridurre i consumi e di conseguenza le spese, sopratutto per il riscaldamento. Una delle soluzioni migliori per risparmiare sulle bollette è affidarsi ai termostati intelligenti tado°, che oggi sono protagonisti di offerte imperdibili su Amazon!

Una selezione di prodotti tado° è infatti attualmente in ribasso, con sconti che arrivano fino al 41% e vi permeteranno di risparmiare in primis sull’acquisto dei termostati intelligenti e poi sulle bollette. Tutti gli articoli hanno una media di 4 stelle e mezzo su Amazon, con migliaia di recensioni da parte di clienti soddisfatti, quindi sono una garanzia di assoluta qualità e affidabilità.

In particolare, tra i prodotti scontati vi è il Kit Base tado°, ora disponibile a soli 129,99€ invece di 219,99€. Il termostato smart sostituirà quelli cablati a muro con un modello digitale facile da usare e programmabile completamente attraverso la comoda applicazione. Essendo compatibile con la Smart Home, potrete gestire il riscaldamento e la temperatura delle stanze ovunque voi siate, sia tramite dispositivi come smartphone e tablet che sfruttando gli assistenti vocali quali Alexa e Google Assistant.

Potrete quindi regolare il riscaldamento dei vari ambienti della casa in modo affidabile e senza sforzo, evitando sprechi e risparmiando sui costi delle bollette. Le funzionalità innovative come il controllo multi-stanza, la programmazione intelligente, il rilevamento delle finestre aperte e il geofencing vi consentiranno infatti di trovare la temperatura ideale in ogni situazione, e di monitorarla comodamente ovunque voi siate.

Se però siete già in possesso del Kit Base, tra i prodotti in offerta vi sono anche le teste termostatiche, in sconto a 64,99€ al posto di 89,99€. Si tratta di accessori aggiuntivi che vi permetteranno di controllare anche i termosifoni aggiuntivi, riscaldando così in modo intelligente ancora più ambienti della casa. Vi basterà infatti posizionare il dispositivo nel calorifero e collegarlo all’Internet Bridge di tado° per monitorarlo insieme alle altre stanze.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei prodotti di tado° attualmente in offerta su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare il catalogo intero per scoprirli tutti. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle promozioni il prima possibile, dato che potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

