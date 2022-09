Se siete spaventati dai rincari energetici che colpiranno tutte le famiglie italiane in autunno, questo è un buon momento per sostituire alcuni vecchi elettrodomestici con modelli di ultima generazione, capaci di garantire un’efficienza decisamente migliore e quindi di limitare il costo in bolletta. Amazon viene in nostro soccorso e lo fa scontando una serie di scaldabagni Ariston, con risparmi netti di quasi 100€.

Come saprete, lo scaldabagno è uno degli elettrodomestici che consuma di più e il suo peso in bolletta si fa sentire soprattutto in inverno. Suggeriamo quindi di valutare un modello come l’Ariston Andris LUX ECO 30/15, che vanta la classe energetica A, a maggior ragione se si ha la possibilità di acquistarlo a oltre il 30% in meno rispetto al prezzo originale.

In base alla qualità del vostro scaldabagno attuale, l’Ariston Andris LUX ECO 30/15 può ridurre il costo della bolletta fino al 14%, il che non è affatto poco se le previsioni sugli aumenti di energia dovessero rivelarsi corretti. Progettato per durare a lungo, questo modello sarà semplice da installare, in quanto ci saranno pochi elementi da collegare.

Il serbatoio da 30 litri sarà sufficiente per soddisfare le esigenze di due persone. La temperatura dell’acqua potrete leggerla e regolarla in maniera precisa tramite il display a LED che, insieme a una struttura moderna con smaltatura al titanio, rende questo scaldabagno molto elegante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione, invitandovi ad approfittare degli ottimi prezzi proposti, prima che questi tornino alle origini o, peggio, che le offerte terminino del tutto.

