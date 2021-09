Ritorna la Apple Edition su Mediaworld con sconti su iPhone, iPad e MacBook

Dopo avervi segnalato che su Mediaworld è in arrivo un nuovo stock di PlayStation 5, torniamo ad occuparci del portale e della sua iniziativa Solo per Oggi, all’interno della quale non mancano fantastiche occasioni di acquisto. Per questo venerdì, il noto e-commerce ha deciso di concentrarsi esclusivamente sui prodotti Apple, dando modo ai fan della nota azienda statunitense di acquistare iPhone, iPad e MacBook a prezzi decisamente più vantaggiosi, crollati a seguito della recente presentazione dei nuovi dispositivi.

Il recente evento di Apple, che ha finalmente tolto i veli anche sull’iPhone 13, è stato probabilmente il motivo che ha spinto Mediaworld a lanciare la nuova promozione denominata Apple Edition che, come detto, vi permetterà di acquistare i più ambiti dispositivi dell’azienda di Cupertino. Diverse sono le offerte, come quella che vede il MacBook Air 13 da 256GB e processore Apple M1 scendere sotto la soglia dei 1.000€, dandovi modo di acquistarlo a 989,00€ anziché 1.159,00€.

Un’offerta ottima anche perché, come avrete intuito, si tratta dell’ultimo modello con il noto chip proprietario dell’azienda, che assicura prestazioni elevate in qualsiasi situazione di utilizzo. Con il suo bellissimo display Retina con risoluzione 2560×1600 pixel e colori realistici, il MacBook Air 13 è un notebook perfetto per la produttività e vi permetterà di fare l’editing di foto e video in maniera dettagliata e fluida, riuscendo a notare a schermo ogni minimo intervento, grazie appunto al pannello di ottima qualità, la cui gamma cromatica P3 è ai vertici della categoria.

Il MacBook Air 13 è uno dei migliori notebook per professionisti grazie anche al fatto che il chip Apple M1 ha permesso al dispositivo di eliminare la ventola per il raffreddamento, mantenendo così una rumorosità pressoché inesistente, riuscendo al col tempo a garantire basse temperature. La rimozione della ventola ha portato poi ulteriori vantaggi ad Apple, come quello di realizzare una scocca ancora più sottile e migliorare l’equilibrio generale del notebook. La soluzione di Apple è perfetta anche dal punto di vista della privacy e sicurezza degli utenti, con il sistema operativo MacOS che assicura, tra le altre cose, numerose funzionalità esclusiva, che permettono al MacBook Air 13 di essere, come detto, uno dei migliori computer per i professionisti di vari settori.

Un prodotto eccellente, come d’altronde qualsiasi dispositivo Apple, ed ecco perché suggeriamo di scoprire tutte le offerte sulla pagina promozionale del portale. Infine, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

