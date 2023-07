Tra pochissimi giorni arriverà il Prime Day: il catalogo Amazon ha già iniziato a colmarsi di sconti imperdibili su migliaia di prodotti in ogni categoria, e quest’anno c’è una novità che rende le offerte ancor più alettanti. Da oggi in poi, infatti, Amazon vi consentirà di pagare in contanti i vostri ordini presso un punto vendita Western Union aderente vicino a voi senza alcun costo aggiuntivo.

Vi basterà acquistare normalmente su Amazon e nella pagina di scelta del metodo di pagamento selezionare “Paga in contanti nel punto vendita più vicino“. Dopodiché, dovrete recarvi in un punto vendita aderente all’iniziativa (trovate la lista completa qui) entro 72 ore dall’ordine, presentando il codice ricevuto via e-mail e pagando in contanti. A quel punto i prodotti verranno spediti normalmente a casa vostra!

Questa innovazione di Amazon è incredibilmente comoda per tutti coloro che non hanno una carda di credito, dato che sino a ora non potevano effettuare acquisti sullo store. In Italia i punti vendita Western Union aderenti sono oltre 4.300, per cui non avrete problemi a trovarne uno vicino a casa vostra.

Ripetiamo che non sono previsti costi aggiuntivi per gli acquisti pagati in contanti, il che rende la funzionalità incredibilmente comoda durante il Prime Day. Potrete, dunque, scegliere tutto ciò che desiderate acquistare durante l’11 e 12 luglio, e saldare il totale di tutti gli ordini nel corso delle 72 ore successive.

