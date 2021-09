Robot Aspirapolvere Ecovacs Deebot 605 al prezzo più basso di sempre su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le prime offerte giornaliere di questo mercoledì, in questo articolo vi segnaliamo la principale iniziativa di eBay, in particolare quella denominata “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, infatti, sono disponibili moltissimi prodotti, come robot aspirapolvere, smart TV, smartphone, notebook ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%, ma fino allo scoccare della mezzanotte!

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di acquistare il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605, ora acquistabile al prezzo più basso di sempre, dopo quello registrato su Amazon qualche tempo fa. Originariamente venduto a 229,98€, ora è acquistabile a “soli” 152,99€, a seguito di uno sconto di ben 76,99€ dal prezzo consigliato dal produttore. Con il coupon “PIT10PERTE” si ottiene un extra-sconto del 10%, che porta l’ammontare da pagare a 137,69€!

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale, perché garantisce una doppia azione: quella di aspirazione e lavaggio dei pavimenti. Infatti, è dotato di un serbatoio d’acqua da 300 millilitri, che permette di lavare efficacemente tutte le tipologie di pavimento, ma in particolar modo quelli realizzati in legno e le piastrelle. Vanta anche tre modalità di aspirazione, ossia auto, mirata e bordi, che permettono di fornire una soluzione a tutte le esigenze casalinghe.

L’Ecovacs Deebot 605, inoltre, possiede un sistema di navigazione intelligente, che gli permette di creare una mappatura della propria abitazione, grazie ad un movimento sistematico a Zig-Zag. Al suo interno ci sono anche dei sensori di anticaduta e anticollisione, per assicurare nessun incidente con scalini e altri oggetti sparsi per la casa. Garantisce un’autonomia fino a 110 minuti, un risultato difficilmente raggiungibile da altri prodotti di questo genere.

Insomma, un prodotto eccellente con specifiche tecniche ottime e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita (il più basso di sempre ndR) diventa un autentico affare da non lasciarsi sfuggire. Ciò detto, visto il numero di prodotti in offerta su eBay, vi invitiamo a consultare l’apposita pagina del portale, così da poter trovare la soluzione alle vostre esigenze.

