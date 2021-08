Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8 in offerta su Amazon!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere provenienti dai maggiori portali online, torniamo ancora una volta su Amazon per illustrarvi una promozione che coinvolge alcuni robot aspirapolvere. Questa iniziativa non ha una data di scadenza ben precisa, motivo per cui vi consigliamo di approfittarne subito per non perdere questa grossa ed ennesima opportunità di risparmio!

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi suggeriamo di dare uno sguardo al robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8. Solitamente venduto a 399,98€, quest’oggi è disponibile a “soli” 339,00€, grazie ad uno sconto del 15% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di circa 60,00€!

Si tratta di un prodotto che racchiude tutta l’esperienza maturata dall’azienda in 23 anni di ricerca e sviluppo; infatti, possiede una serie di tecnologie di altissimo livello. Innanzitutto, vanta il sistema TrueMapping, che combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati per rilevare efficacemente la pianta della casa, e questo permette di migliorare il rilevamento degli ostacoli e di conseguenza la pulizia domestica.

Questo robot, inoltre, vanta la tecnologia di lavaggio OZMO, che gli consente di aspirare e lavare contemporaneamente, grazie alla presenza di un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa. E poi, attraverso la comoda app per smartphone (disponibile per Android e iOS), è possibile anche personalizzare la potenza d’aspirazione, il flusso d’acqua, la frequenza di pulizia e la sequenza.

Insomma, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, considerando ora il nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy su cui scommettere. Chiaramente, questa offerta rappresenta soltanto la punta dell’iceberg della promozione indetta da Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare l’apposita pagina.

