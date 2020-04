Robot aspirapolvere in sconto fino al 50% su Amazon

Se siete alla ricerca di ottimi prezzi relativi al mondo degli aspirapolvere robot, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una fantastica promozione dedicata proprio a questo particolarissimo settore del vasto mondo delle pulizie casalinghe, con prezzi ribassati anche del 50% su moltissimi prodotti dei principali attori del mercato tra cui, ovviamente, iRobot. Occasioni straordinarie, come quella proposta, ad esempio, per l’ottimo Roomba i7156, attuale top di gamma di iRobot, ed in sconto su Amazon di ben 200 euro rispetto al prezzo originale!

In grado di memorizzare la planimetria della casa per una pulizia migliore e più efficiente, Roomba i7 è in grado di riconosce le diverse stanze della vostra casa grazie alla tecnologia “Imprint Smart Mapping”, che tiene traccia delle stanze pulite e di quelle ancora da ispezionare. Il robot è inoltre dotato di 2 spazzole in gomma multisuperficie, adatte anche al pelo animale, e di un sistema di aspirazione 10 volte superiore rispetto a Roomba serie 600. Insomma, un vero e proprio asso nelle pulizie ed un alleato eccezionale per la pulizia del vostro ambiente domestico che oggi può essere vostro con uno sconto di ben 200 euro sul prezzo originale che, in questo modo, passa dagli originali 899,00€ ai più accessibili 699,00€ e credeteci, è un vero affare!

E siamo solo all’inizio, perché sono davvero moltissimi gli aspirapolvere robot proposti oggi in sconto da Amazon e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una comoda lista di articoli consigliati. L’invito, tuttavia, è comunque quello di consultare l’intera proposta di articoli in offerta, disponibile sia a queste coordinate che cliccando sul banner sottostante.

