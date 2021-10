Robot aspirapolvere iRobot Roomba 671 ad un prezzo da Black Friday!

A volte non serve attendere il Black Friday per portarsi a casa prodotti ottimi a prezzi stracciati. Vi segnaliamo, infatti, una nuova e incredibile offerta disponibile su Amazon, che si va ad aggiungere alle numerose ed ottime occasioni pubblicate nelle ore precedenti e che vede oggetto uno dei robot aspirapolvere più ambiti, ossia l‘iRobot Roomba 671.

Come saprete, l‘iRobot Roomba 671 si colloca ai vertici della categoria nella fascia dei 200-300€ e il colosso dell’e-commerce lo propone ora a soli 199,00€, un prezzo vicinissimo al suo minimo storico, il che significa che gli interessati non dovrebbero lasciarselo sfuggire, anche perché parliamo di uno sconto di ben 150€ che, con ogni probabilità, potrebbe ripresentarsi solamente durante il prossimo Black Friday.

Grazie ai suoi sistemi di pulizia, l‘iRobot Roomba 671 riuscirà a pulire qualsiasi tipo di pavimento e possiede la potenza necessaria per aspirare lo sporco anche sui tappeti. Quest’ultimi, inoltre, non saranno un ostacolo, dal momento che il robot ha le capacità di superarli senza troppa difficoltà. Non saranno un problema neanche le scale o eventuali dislivelli presenti in una stanza, visto che questo modello vanta sensori anticaduta che lo faranno indietreggiare nelle immediate vicinanze.

Il iRobot Roomba 671 eseguirà la pulizia in 3 fasi e si concentrerà maggiormente nei punti in cui troverà il maggior quantitativo di sporco, garantendo così una pulizia efficace, grazie anche alla navigazione iAdapt, che gli permetterà di andare sotto i mobili e lungo i bordi delle pareti, schivando sempre eventuali ostacoli lungo la strada. Silenzioso e programmabile, questa soluzione di iRobot vi permetterà di comandarlo tramite Alexa e Google Assistant e, grazie ai continui aggiornamenti software, potrebbe diventare ancora più versatile, oltre che migliorare ulteriormente il processo di pulizia, già di per sé ottimo.

L’offerta potrebbe durare poche ore così come qualche giorno, motivo per cui vi lasciamo in calce il link dal quale potrete aggiungere il prodotto direttamente a carrello, ricordandovi che troverete altre offerte anche sui nostri quattro canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

