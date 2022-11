Quello che vi proponiamo oggi in sconto, credeteci, è un aspirapolvere robot davvero ottimo, dotato della migliore tecnologia sul mercato, ed oggi venduto ad un prezzo decisamente imperdibile, specie perché frutto di un fortuito doppio sconto presente sulle pagine di Amazon che, in sintesi, abbassa il prezzo di acquisto di ben 300 euro!

Stiamo parlando dell’aspirapolvere robot e smart, Rowenta X-Plorer Serie 75 S+, capace di svuotarsi da solo, ed originariamente veduto a ben 499,99€! Oggi, invece, grazie ad uno sconto del 33%, ovvero di 250 euro, e di un ulteriore sconto di 50 euro ottenibile grazie all’attivazione di un coupon presente direttamente sulla pagina prodotto (sotto al prezzo), potrà essere vostro a soli 449,99€, che sono un affare considerando il prodotto in questione!

Capace sia di aspirare che di lavare, grazie ad un apposito accessorio (presente in confezione) da applicare sulla pancia del robot, il Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ è un robot intelligente e affidabile, completamente programmabile grazie alle sue funzioni smart, e che dispone di uno dei migliori sistemi di navigazione laser del mercato, grazie al quale il robot scansiona costantemente l’ambiente circostante, assicurandosi di schivare ed evitare qualsiasi ostacolo nel corso della sua pulizia.

La programmabilità, inoltre, è relativa anche alla mappatura, così che possiate selezionare delle zone di pulizia specifiche qualora, ad esempio, vi cada a terra qualcosa e non vi vada di raccoglierlo da soli, o abbiate constato un’urgenza di pulizia relativa ad uno specifico ambiente.

Il vero fiore all’occhiello di questo prodotto, tuttavia, è il suo sistema di svuotamento automatico, che si allinea a quella che è l’offerta attualmente messa in campo dai prodotti top di gamma della concorrenza, con la differenza che X-Plorer Serie 75 S+ si svuota da solo, ma ad un prezzo minore degli altri, risultando, pertanto, non solo utile e funzionale ma anche conveniente. Sostanzialmente: il robot dispone di una base di ricarica che, oltre a dare nuova linfa all’efficiente batteria interna, provvede anche a vuotare il vano di raccolta, riversando il tutto all’interno di un sacco sigillato, presente proprio nella stazione di ricarica.

L’operazione è immediata e pulita, tant’è che impiega appena 20 secondi per svuotare completamente il robot e, dulcis in fundo, rende le pulizie automatiche per la bellezza di 60 giorni prima che dobbiate, a vostra volta, svuotare la colonnina di ricarica. Non male, specie considerando che parliamo del doppio del tempo offerto da qualsiasi altro prodotto simile sul mercato!

Silenzioso, ed in grado per pulire per 2 ore di fila senza interruzioni, X-Plorer Serie 75 S+ è, in sintesi, un robot aspirapolvere con tutti i crismi, e per questo non potete che approfittare della splendida offerta messa in campo da Amazon, e per cui non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata alla promozione. Occhio però, perché i coupon con lo sconto ulteriore di 50 euro si potrebbero ben presto esaurire!

N.B.: ricorda di spuntare la casella sotto al prezzo del prodotto per usufruire del coupon sconto!

