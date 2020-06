Robot aspirapolvere Roomba e5154 con il 36% di sconto su Amazon

Se avete sempre desiderato equipaggiare casa con un aspirapolvere robot, ma i prezzi dei migliori prodotti disponibili sul mercato vi hanno sempre fatto desistere, allora questa offerta Amazon può decisamente fare al caso vostro! Vi segnaliamo infatti che sullo store è in sconto l’ottimo aspirapolvere robot iRobot Roomba e5154 al prezzo eccezionale di soli 319,99€, in virtù degli originali 499,00€! Un prezzo davvero imperdibile, per un prodotto efficiente e funzionale.

Partner ideale per la pulizia di casa, il Roomba e5154 è l’ideale per la pulizia di qualunque superficie, complici le sue 2 spazzole in gomma multi-superficie che, in collaborazione con i sensori “Dirt Detect”, permettono al Roomba di poter identificare con precisione le aree che necessitano di un lavoro più accurato. Le sue spazzole sono inoltre progettate per una migliore e più precisa pulizia degli angoli, da sempre un tallone d’Achille per questi sistemi di pulizia, i cui sensori – per evitare lo scontro – spesso impediscono di avvicinarsi quel tanto che basta ai battiscopa. Un problema che non sussiste per Roomba e5154 e che, pertanto, farà sparire del tutto lo sporco e la polvere dai vostri pavimenti. Credeteci, per 319,99€ porterete a casa un prodotto senza compromessi, capace di supportarvi per i prossimi anni nel tedioso compito delle pulizie domestiche.

