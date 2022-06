Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot, volendo puntate ad una delle marche più note ed affidabili del mercato ma, al contempo, il vostro intento è quello di tenere bassa la spesa d’acquisto, allora sarete felici di sapere che, in queste ore, Amazon mette a disposizione un’offerta che per meno di 280 euro vi garantirà l’acquisto di un ottimo prodotto!

Sul portale, infatti, potrete acquistare l’aspirapolvere robot iRobot Roomba e6192 ad appena 279,90€, contro i 375,37€ del prezzo originale, e dunque con uno sconto di quasi 100 euro rispetto al prezzo proposto tipicamente in negozio!

Efficiente, compatto, e dotato di funzioni smart controllabili via app, Roomba e6192 è una scelta ideale per chiunque cerchi un aspirapolvere robot competo e performante, che sia utile per sgravarsi del peso della pulizia quotidiana delle superfici il che, specie in questo periodo di polveri e pollini, non è affatto da sottovalutare, giacché con le finestre aperte le nostre case tendono ad accumulare sui pavimenti polvere e sporcizia, più che nel periodo invernale.

Facile da utilizzare, così come da ripulire, visto il suo pratico contenitore risciacquabile, Roomba e6192 è in grado di aspirare anche la più piccola particella di pulviscolo, e grazie alle sue doppie spazzole in gomma multi-superficie, garantisce risultati perfetti a prescindere che i vostri pavimenti siano in ceramica, legno, cotto o persino gomma (come è il caso di uffici e affini).

Inoltre, come detto in apertura, parliamo di un aspirapolvere robot compatibile con Alexa e Google Assistant, oltre che con l’app di controllo a distanza di Roomba, e scaricabile su tablet e smartphone, così che anche il controllo dei vari cicli di pulizia e delle relative automatizzazioni possa avvenire non solo tramite comandi vocali, ma anche a distanza!

Insomma, con Roomba e6192 avrete a casa un robot aspirapolvere di grande qualità ad un prezzo, tutto sommato, davvero molto contenuto, e il tutto senza dimenticare che parliamo di prodotto proveniente dalla scuderia iRobot, ovvero quella che è senza dubbio l’azienda leader, e guida, del mercato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina del prodotto, dove avrete la possibilità di acquistare questo aspirapolvere a prezzo scontato ma ricordandovi che, come spesso accade, è impossibile stabilire la durata o le disponibilità di questo sconto e, per questo, val davvero la pena procedere subito con l’acquisto!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!