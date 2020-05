Robot aspirapolvere Roomba i7+ al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno, vi segnaliamo che su Amazon è in offerta al prezzo più basso di sempre lo straordinario robot aspirapolvere Roomba i7+, ovvero quello che è l’attuale top di gamma della sua casa madre, iRobot, azienda ai vertici del mercato e autentica innovatrice per il settore delle pulizie automatizzate.

Generalmente venduto al prezzo di 999,00€, Roomba i7+ è oggi in sconto di ben 100 euro, con un prezzo di acquisto su Amazon pari a 899,00€. Per alcuni potrebbero sembrare ancora molti, ma va considerato che si tratta del prezzo più basso mai proposto per questo articolo che, per altro, non è il “semplice” robot aspirapolvere a cui siamo abituati, ma la sua versione “plus”, compresa di colonnina che automatizza lo svuotamento e la pulizia del robottino.

Arrivato sul mercato all’inizio del 2019, Roomba i7+ è, ancora oggi, uno dei prodotti di punta dell’intero settore delle pulizie robotizzate ed è stato tra i primi articoli di questo genere a proporre non solo la mappatura intelligente della casa, ma soprattutto lo svuotamento automatico del serbatoio. Come avrete intuito, ciò è possibile grazie alla sua base di ricarica, che integra un condotto di aspirazione che permette di svuotare il serbatoio dell’aspirapolvere robot quando questo termina il suo ciclo di pulizia.

In questo modo, l’intervento dell’utente è ridotto al minimo ed il robot è realmente autonomo in tutto per tutto, specie considerando che Roomba i7+ gode di connessioni smart con smartphone e affini, oltre al supporto ad Amazon Alexa, che permette di pianificare in modo automatizzato i cicli di pulizia. Insomma, iRobot Roomba i7+ è stato un punto di svolta nel mondo degli aspirapolvere robot ed il suo scoglio principale è stato certamente il prezzo. Certo, 899,99€ sono ancora tanti ma, si tratta di un’occasione davvero unica per portarsi a casa quello che, anche oggi, è il non plus ultra nel mondo della pulizia automatizzata! Meglio approfittarne prima che il prezzo torni a risalire!

>> Clicca qui per acquistare Roomba i7+ <<

