Robot aspirapolvere Samsung a metà prezzo su Mediaworld!

Dopo aver ridotto ieri il numero di segnalazioni relative alle offerte quotidiane, è giunto il momento di tornare alla carica e proporvi subito le migliori offerte del giorno. Lo abbiamo già fatto con Amazon ed eBay, e ora è il turno di scoprire quali sono le imperdibili occasioni odierne di Mediaworld che, come sempre, spaziano dai piccoli ai grandi elettrodomestici per la casa, passando per smartphone e soluzioni di personal computer.

Prima di conoscere quale potrebbe essere una delle offerte più interessanti, riteniamo valga la pena ricordarvi che queste tornate di offerte hanno una validità di 24 ore e scadranno alla mezzanotte di oggi, invogliandovi a prendere una decisione in tempi brevi. Fortunatamente, i tagli di prezzi che Mediaworld mette in atto in questa iniziativa faranno sì che la decisione riguardo a se acquistare o meno un prodotto ricada quasi sicuramente sulla prima, dato che la scontistica può arrivare a toccare anche il 50%.

L’esempio lampante di oggi è il robot aspirapolvere Samsung VR05R5050WK, che viene proposto a soli 209,99€ invece di 399,00€. Si tratta di un ottimo modello per coloro i quali vogliono munirsi di una soluzione di pulizia domestica moderna e all’avanguardia, in grado sia di aspirare che lavare. Grazie al contenitore dell’acqua dedicato, infatti, questo specifico modello vi permetterà di ottenere ottimi risultati su qualsiasi tipo di pavimento e, qualora vogliate assegnargli solo il compito di aspirare la polvere, vi basterà sganciare il panno in microfibra.

Con un’autonomia di ben 150 minuti, il Samsung VR05R5050WK ha tutta la tecnologia per eseguire un lavoro di pulizia accurato e preciso, a partire dai sensori che vi permetteranno di mappare l’intero appartamento fino ad arrivare alle spazzole rotanti, studiate per evitare che le briciole più grandi vengano sparate ai lati. Inoltre, potrete decidere se fargli pulire solo una determinata stanza, scegliendo 4 diverse modalità di pulizia. Insomma, un robot aspirapolvere valido ed efficiente, a cui non manca la possibilità di comandarlo da remoto, utile soprattutto quando volete che esegua la pulizia mentre siete fuori casa.

Ribadito che siamo di fronte ad un’ottima offerta, soprattutto per coloro che non hanno mai posseduto un robot aspirapolvere, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata perché ci sono tantissime altre offerte interessanti da scoprire nel catalogo di Mediaworld. Detto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

