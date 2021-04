Robot aspirapolvere Samsung scontato del 50% su MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori occasioni online del giorno e, dopo avervi già proposto quelle che sono le offerte di Amazon ed eBay, è ora il turno di un altro grande portale dedicato allo shopping digitale, ovvero MediaWorld e le sue ottime offerte dei Solo per Oggi che, come sempre, includono una grande varietà di prodotti come smartphone, accessori per pc, piccoli e grandi elettrodomestici e dispositivi per la cura della persona con ribassi che possono anche diminuire il prezzo del 60%, ma solo fino a mezzanotte!

Sono tante le proposte di MediaWorld ma, tra le varie, vogliamo segnalarvi in particolar modo il robot aspirapolvere 2 in 1 Samsung VR05R5050WK, che in queste ore è disponibile sullo store con uno sconto di ben 200€, e potrà quindi essere vostro a soli 199,99€! Samsung VR05R5050WK, come anticipato, non è un semplice robot aspirapolvere, ma un dispositivo che è anche in grado di lavare efficacemente le superfici grazie ad un panno in microfibra continuamente bagnato da un serbatoio interno, che può esser riempito all’occorrenza con acqua e detersivo.

Nonostante il suo doppio funzionamento, Samsung VR05R5050WK è un robot automatico che mantiene comunque un design sottile, infatti è alto appena 8,5 cm e riesce senza problemi a passare sotto la maggior parte dei mobili per pulire anche le zone più difficili da raggiungere. Inoltre, grazie al contenitore dello sporco migliorato, è possibile aprirlo e svuotarlo con un semplice click, per poi mantenerlo pulito risciacquandolo semplicemente sotto l’acqua.

Attraverso la sua pratica app dedicata, vi sarà inoltre possibile attivare, spegnere o impostare una delle 4 modalità di pulizia di Samsung VR05R5050WK, ed arrivare persino ad regolare il flusso dell’acqua da utilizzare durante i lavaggi. Infine, la batteria di Samsung VR05R5050WK invece è stata ottimizzata per durare e riesce a raggiungere anche i 150 minuti di attività con i suoi 3400 mAh, arrivando a coprire anche ampie superfici con una sola carica.

Insomma, avrete capito che un robot aspirapolvere come Samsung VR05R5050WK ad un prezzo così è una vera offerta da non lasciarsi sfuggire, ma non bisogna mai dimenticare che si tratta pur sempre di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

