Dopo avervi già proposto un’ottima offerta relativa alla splendida macchina per il pane Imetec Zero-Glu Pro, torniamo ora a parlare degli elettrodomestici da cucina della casa, grazie ad una nuova offerta Amazon dal prezzo a dir poco strabiliante, specie perché parliamo di un prodotto di altissima qualità.

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è disponibile a soli 249,00€, lo splendido robot da cucina Imetec Cukò Maestro, ribassato di di ben 250 euro rispetto al prezzo originale di 499,00€, e dunque scontato addirittura del 50%!

Stiamo parlando di un alleato in cucina prezioso e versatile che, grazie ai suoi numerosissimi programmi, ed a ben 150 ricette preimpostate, vi permetterà di cucinare senza fatica (e soprattutto senza sporcare), tantissimi piatti diversi, dalle paste ai risotti, passando a secondi, contorni e dolci, senza dimenticare la preparazione di impasti di ogni tipo!

Perfetto per arricchire la propria dieta con ogni genere di pietanza, Imetec Cukò Maestro è in grado di lavorare in totale autonomia, permettendovi così di preparare ottimi piatti in tempi brevi e con il minimo impegno. Basta infatti selezionare la ricetta, inserire gli ingredienti, e lasciare che questo splendido robot si occupi di cottura e temperatura, mentre si occuperà (ovviamente) anche di mescolare il tutto per evitare.

Ampio, con la sua capacità da ben 2 litri, e dotato di un potente motore da 1000 Watt, Imetec Cukò Maestro è capiente abbastanza da preparare fino a 6 porzioni di un’unica pietanza, pur chiaro che potrete preparare anche dosi minime, considerando le opportune variazioni di peso rispetto alle dosi consigliate.

Stiamo quindi parlando di un elettrodomestico che può davvero fare la differenza in cucina e che, col suo sconto del 50%, rappresenta certamente un affare da non sottovalutare! Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di cogliere al volo questa occasione di acquisto, accessibile immediatamente grazie alla pagina offerta presente su Amazon, ma questo non prima di avervi suggerito l’iscrizione ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte.

