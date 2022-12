Natale è ormai prossimo e, lo sappiamo, molti di voi sono ancora a caccia di quello che potrebbe essere il regalo perfetto da portare sotto l’albero. Una missione non semplice e per cui, come saprete, ci stiamo impegnando per darvi una mano da ben prima che il mese di dicembre cominciasse!

Ebbene, su questa scia, vi segnaliamo ora un’offerta su Amazon che, ne siamo sicuri, potrebbe fare la gioia di qualsiasi persona appassionata di cucina e, pertanto, questa promo potrebbe costituire un regalo di Natale davvero niente male!

Di che parliamo? Dello splendido robot da cucina Kenwood MultiPro Compact, progettato per potersi adattare a tantissimi diversi usi in cucina, così da tornare utile per una moltitudine di preparazioni, dalle più comuni sino a quelle più “tecniche”! Un prodotto che, in sintesi, si contraddistingue per una grande versatilità e che, in origine, costerebbe la bellezza di 159,99€, oggi però scontati ad appena 89,90€, con un taglio al prezzo del 44%!

Realizzato con materiali pregevoli, fatti per durare, Kenwood MultiPro Compact segue quella che è la tradizione, lunga e blasonata, degli elettrodomestici da cucina Kenwood, che vantano caratteristiche, ed una qualità generale, più che degni delle migliori cucine del mondo, pur trattandosi di prodotti dall’animo consumer e, dunque, destinati alle mura domestiche.

Eppure, credeteci, non vi servirà poi molto per rendervi conto della qualità di questo robot da cucina che, in poco tempo, potrebbe facilmente trasformarsi nel vostro personalissimo ed affidabile sous chef! Kenwood MultiPro Compact, infatti, è un robot “all-in-one”, che permette, previo il montaggio degli appositi utentili inclusi, di tritare, grattugiare, affettare, frullare, impastare, montare e perfino spremere, il tutto con un solo elettrodomestico!

Si tratta, dunque, di un prodotto versatile ed efficiente, complice il suo potente motore da 800W, oltre che il suo piccolo comparto di accessori che, tra l’altro, include una ciotola in plastica da 2,1 litri, un gruppo di lame in acciaio inox, una lama impastatrice, 3 dischi in acciaio inox per tritare, e persino uno spremiagrumi! Insomma: parliamo di un prodotto che non sfigurerebbe in una cucina professionale e che, pertanto, potrebbe costituire una splendida idea regalo per qualcuno particolarmente appassionato di gastronomia e cucina!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo splendido robot da cucina prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

