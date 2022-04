Il robot da cucina è forse l’elettrodomestico per la cucina più versatile, dal momento che permette di preparare gli alimenti più disparati con un unico strumento. Gli appassionati di cucina lo ameranno perché, tra le altre cose, consentirà loro di risparmiare tempo prezioso, il che significa che potranno dedicarsi nel fare altro o prendersi una breve pausa dai fornelli.

La versatilità di un robot da cucina fa sì che possiate frullare, affettare, grattugiare, impastare e altro ancora, e questo grazie non solo alle capacità dell’elettrodomestico, ma anche ai numerosi accessori. A differenza di tanti altri elettrodomestici, i robot da cucina includono già svariati accessori in confezione ma, a seconda del prezzo del prodotto, potreste trovare accessori speciali non presenti nei modelli più economici.

Gli accessori di un robot da cucina sono molteplici e, proprio per questo, faremo un elenco di tutti quelli che potreste trovare in confezione o acquistare separatamente nella seconda parte dell’articolo. Di seguito, infatti, scopriremo quali sono i migliori robot da cucina, tenendo in considerazione sì i modelli più validi, senza però avvicinarci troppo ai modelli professionali e dalle dimensioni generose, che potrebbero rivelarsi poco adatti per la maggior parte delle cucine domestiche.

I migliori robot da cucina

Philips Cucina HR7310

Il Philips Cucina HR7310 è un robot da cucina compatto e dal prezzo abbordabile, che si farà apprezzare anche per le sue 16 funzioni e dalla struttura in acciaio inox. Preparare ciò che vi piace di più non sarà un problema con la potenza da 700W, sufficiente per montare, frustare, impastare e fare molto altro ancora. Il contenitore è da 2,1 litri, il che significa che potrete preparare fino a 5 porzioni di cibo alla volta. L’accessoristica non è il suo punto forte, ma non gli si può chiedere troppo a questo prezzo. Non manca comunque un disco 2 in 1, progettato affinché possa tagliare e sminuzzare contemporaneamente. Il motore può essere impostato su 2 velocità, rappresentate da una colorazione arancio e rossastra, rispettivamente per la velocità lenta e veloce. La prima è utile per montare la panna, sbattere le uova, preparare dolci e impasti per il pane, mentre la seconda è ideale per tritare le cipolle, macinare la carne e preparare frullati. Infine, il design compatto di questo modello è progettato per integrare gli accessori all’interno del recipiente, così da occupare il minor spazio possibile sul piano d’appoggio. Insomma, un prodotto ottimo per chi vuole preparare pasti in casa rapidamente senza rinunciare a un’alimentazione salutare.

Bosch MultiTalent 3

Il Bosch MultiTalent 3 è un robot da cucina con oltre 50 funzioni, merito dei numerosi accessori presenti in confezione. A tal riguardo troviamo diverse lame, tra cui una per impastare, una per macinare e una per tagliare. Sempre incluso nel prezzo sono presenti poi due dischi reversibili, che potrete usare per affettare e grattugiare. Non è finita qui, perché c’è anche un disco emulsionatore, ideale per la panna e per montare le uova a neve. Ad aggiungersi alla lista degli accessori vi è poi un bicchiere in plastica da 1 litro con coperchio e misurino. Il contenitore principale è da 2,3 litri, il che significa che potrete cimentarvi con 500 grammi di farina, senza calcolare gli ingredienti, per un impasto massimo di 0,8 kg. Le prestazioni di questo elettrodomestico sono ottime e non poteva che essere altrimenti data la potenza di 800W, sufficiente per tritare anche il ghiaccio. Le velocità selezionabili sono 2 ed è presente la funzione Pulse, utile per mantenere sempre il massimo controllo durante la preparazione dei cibi. Le dimensioni del robot da cucina sono compatte ma, come abbiamo visto, si tratta di un elettrodomestico dalle grande potenzialità.

Moulinex FP2461 Easy Force

Moulinex è leader in elettrodomestici per la cucina e il suo FP2461 Easy Force è senza dubbio un ottimo robot da cucina, pur avendo un contenitore principale più piccolo rispetto alla media. Il recipiente, infatti, è di 1,4 litri ma potrete sfruttare gli 1,2 litri del bicchiere dedicato al frullato per aumentare la quantità di cibo. Gli accessori, importantissimi in un robot da cucina, che troverete in confezione sono 6 e includono un frullatore, un tritatutto e due tipi di grattugia, il che vuol dire che potrete usare questo elettrodomestico in 25 modi diversi. Un piccolo all-in-one, forse il più adatto per i principianti che vogliono un aiuto in cucina, ottenendo risultati deliziosi in un attimo.

Kenwood CCL401WH kCook

Il Kenwood CCL401WH kCook è un robot da cucina con funzione cottura e questo giustifica il prezzo molto più elevato rispetto ai modelli precedenti. La funzione cottura, come si intuisce dalla parola, permette di cuocere gli alimenti oltre che prepararli, così da avere il massimo della versatilità. Questo modello, inoltre, è il primo a integrare due postazioni di preparazione indipendenti, utili per risparmiare tempo qualora voleste preparare più di una ricetta contemporaneamente. I pulsanti fisici e il display frontale rendono l’elettrodomestico intuitivo, facile e veloce da utilizzare, grazie anche alle 12 velocità preimpostate. Se preferite poi la cottura a vapore e volete preparare salse e zuppe, troverete i 6 programmi automatici utilissimi per semplificare ulteriormente i vari processi di cottura. La cottura dei cibi la si può poi gestire in un range di temperatura da 30° a 180°, il tutto in una ciotola da 4,5 litri. Essendo presente la funziona cottura, l’elettrodomestico necessita di una grande potenza, ed ecco perché il produttore ha fatto in modo che questo modello implementasse una potenza di 1.500W. Gli accessori inclusi in confezione sono 10 e tra questi segnaliamo un cestello per la cottura a vapore da ben 7.2 litri e 5 dischi per tagliare e grattugiare. Insomma, un robot da cucina davvero completo, tra i migliori in commercio.

Cecotec Mambo 12090 Havana

I robot da cucina con funzione cottura sono i più completi, ma il Cecotec Mambo 12090 Havana va anche oltre, grazie alla possibilità di connettersi al WiFi e alla presenza di un display touch da 7 pollici, attraverso il quale selezionare le ricette da preparare. Il tutto lo si può fare anche dallo smartphone o tablet, dal momento che è disponibile l’applicazione dedicata, che si interfaccia con il robot da cucina tramite WiFi. Il grande schermo e la possibilità di avviare la preparazione o la cottura tramite il vostro dispositivo mobile fanno sì che la facilità d’uso sia ai vertici della categoria, così come ogni altro aspetto dell’elettrodomestico. Le funzioni sono 30, motivo per cui potrete trinciare, tritare, macinare, polverizzare, grattugiare, cucinare a vapore e fare molto altro. Insomma, la soluzione definitiva per la vostra cucina!

Come scegliere un robot da cucina

L’alto numero di robot da cucina disponibile sul mercato fa sì che acquistare questo elettrodomestico per la cucina sia facile, ma scegliere quello più adatto alle proprie esigenze non è così semplice. Esistono infatti diversi fattori da tenere in considerazione durante l’acquisto, onde evitare di portarsi a casa uno strumento non in grado di eseguire le operazioni sperate. In questa parte dell’articolo approfondiremo questi fattori uno per uno, cosicché possiate farvi un’idea chiara del modello su cui puntare e la spesa da sostenere.

Funzioni e accessori

I robot da cucina si affidano tantissimo agli accessori, che sono strettamente correlati alle funzioni dell’elettrodomestico. Senza gli accessori adatti, i robot da cucina sarebbero poco versatili e avrebbero poco senso di esistere, motivo per cui la prima cosa che dovreste verificare quando acquistate questo tipo di elettrodomestico è il numero di accessori presenti in confezione o con quanti optional è compatibile lo strumento, cosicché possiate acquistarli singolarmente in un secondo momento.

Il prezzo del prodotto vi darà un’idea di quanti accessori troverete in confezione. I venditori comunque sono soliti riportare queste informazioni nelle loro descrizioni, pertanto sarà facile e veloce capire se un modello vi permetterà o meno di preparare o cuocere le vostre ricette preferite. Gli accessori di un robot da cucina, come detto, possono essere tanti, ed ecco perché abbiamo fatto un riassunto di tutti quelli che potreste trovare in confezione, riportando per ognuno una breve descrizione relativa alla loro utilità.

Dischi

Affettare : ideali per affettare salami, zucchine e altre verdure. Disponibili in diverse misure, vi permettono di ottenere fette sia spesse che fine.

: ideali per affettare salami, zucchine e altre verdure. Disponibili in diverse misure, vi permettono di ottenere fette sia spesse che fine. Grattugiare : ideali per formaggi, frutta e verdura e, come i precedenti, sono disponibili in diverse misure, cosicché possiate grattugiare in base alle vostre esigenze.

: ideali per formaggi, frutta e verdura e, come i precedenti, sono disponibili in diverse misure, cosicché possiate grattugiare in base alle vostre esigenze. Taglio a julienne : ideali per carote, zucchine e altri tipi di verdure. Vengono chiamati a julienne per la forma tipica di un bastoncino.

: ideali per carote, zucchine e altri tipi di verdure. Vengono chiamati a julienne per la forma tipica di un bastoncino. Patatine fritte: simile al taglio a julienne, ma utile per ottenere alimenti più spessi, il che li rende ottimi per patatine fritte o altre verdure.

Lame

Impastatrice : la lama è identica a quella di un’impastatrice planetaria, quindi vi permette di preparare vari tipi di impasti. Essendo però l’impastatrice planetaria un elettrodomestico progettato appositamente per tale scopo, non aspettatevi gli stessi risultati da un robot da cucina, che invece è ottimo per impasti di quantità medie.

: la lama è identica a quella di un’impastatrice planetaria, quindi vi permette di preparare vari tipi di impasti. Essendo però l’impastatrice planetaria un elettrodomestico progettato appositamente per tale scopo, non aspettatevi gli stessi risultati da un robot da cucina, che invece è ottimo per impasti di quantità medie. Trituratrice: ideale per frantumare quasi tutti i tipi di alimenti. La sua efficienza è relativa alla potenza dell’elettrodomestico che, se di buon livello, permette di ottenere una grana sia grossolana che sottile.

Altri accessori

Frusta : ideale per montare a neve panna e uova o altri composti.

: ideale per montare a neve panna e uova o altri composti. Food processor : non è altro che il cestello in cui vengono inserite le varie lame e dischi citati pocanzi. La capienza e i materiali variano in base al modello.

: non è altro che il cestello in cui vengono inserite le varie lame e dischi citati pocanzi. La capienza e i materiali variano in base al modello. Frullatore : può essere sia in plastica che in vetro e, come è facile intuire, è ideale per mescolare velocemente gli alimenti. Se la potenza dell’elettrodomestico lo permette, può frullare anche il ghiaccio.

: può essere sia in plastica che in vetro e, come è facile intuire, è ideale per mescolare velocemente gli alimenti. Se la potenza dell’elettrodomestico lo permette, può frullare anche il ghiaccio. Tritatutto : ideale per ridurre in piccoli frammenti spezie, chicchi di caffè e frutta secca.

: ideale per ridurre in piccoli frammenti spezie, chicchi di caffè e frutta secca. Spremiagrumi : ideale per preparare succhi di frutta, ma se questo è il vostro obbiettivo primario, consigliamo di acquistare uno spremiagrumi dedicato in modo da avere le massime prestazioni.

: ideale per preparare succhi di frutta, ma se questo è il vostro obbiettivo primario, consigliamo di acquistare uno spremiagrumi dedicato in modo da avere le massime prestazioni. Centrifuga: ottimo per preparare centrifugati di frutta e verdura.

Potenza e velocità

Come in ogni elettrodomestico, la potenza è tra i fattori più importanti da tenere in considerazione se si vuole acquistare un prodotto affidabile e funzionale. Nel caso dei robot da cucina, la potenza viene subito dopo aver controllato la presenza di accessori e vi diciamo subito che un buon modello non dovrebbe scendere sotto i 500W, altrimenti si corre il rischio che lame e dischi dell’elettrodomestico vadano in difficoltà durante la preparazione di alimenti complessi.

I robot da cucina più sofisticati, ad esempio quelli con funzione cottura, superano i 1.000W di potenza e sono in grado di lavorare anche il ghiaccio. Se è vostra intenzione acquistare un prodotto completo, il nostro consiglio è quello orientarsi su quest’ultimi. Vi ricordiamo che una potenza elevata serve non solo per preparare e cucinare tutto, ma anche per far funzionare l’elettrodomestico a bassi regimi quando si preparano ricette semplici, a tutto vantaggio della longevità del motore.

La potenza, inoltre, va di pari passo con le diverse funzioni relative alla velocità, che è un altro fattore importante da tenere in considerazione quando si acquista un robot da cucina. La velocità, infatti, permette all’elettrodomestico di adattarsi ai vari tipi di alimenti, pertanto un modello che vanta più modalità è da preferire rispetto a uno che integra poche opzioni in tal senso. Il numero di velocità dipende ancora una volta dal prezzo del prodotto, dal momento che i robot da cucina più economici si limitano ad avere 2 velocità, accompagnate in alcuni casi dalla funzione Pulse, utile per mantenere sempre il massimo controllo durante la preparazione dei cibi. I migliori modelli, come il Kenwood CCL401WH kCook, permettono di impostare 10 o più diverse velocità, pertanto sono la scelta ideale per chi vuole avere il massimo controllo sulla preparazione e sulla cottura.

Contenitore e ingombro

I robot da cucina possono occupare poco o tanto spazio a seconda di quanto è grande il contenitore principale, che può arrivare o superare di poco i 4 litri. Oltre al contenitore principale, occorre valutare anche quelli extra che, se presenti, possono vantare una capienza molto più grande. Il Kenwood CCL401WH kCook, ad esempio, dispone di un cestello per la cottura a vapore da ben 7.2 litri. Il modello da acquistare dipende sostanzialmente dalle vostre esigenze. Se pensate di usare il robot da cucina per preparare cibo per tutta la famiglia, allora è chiaro che dovreste puntare su un modello che integra di default un grande contenitore. Viceversa, se userete l’elettrodomestico sporadicamente, allora conviene focalizzarsi su un modello non troppo grande, risparmiando così cifre importanti. Nella parte superiore, i robot da cucina hanno un tubo per l’inserimento dei cibi. L’ampiezza di quest’ultimo dovrebbe essere grande abbastanza da permettervi di inserire gli alimenti nel contenitore principale senza la necessità di tagliarli.

Praticità d’uso

I robot da cucina sono elettrodomestici che, quando messi in funzione, dovrebbero assicurare una buona stabilità, onde evitare che vibrazioni e simili possano compromettere la praticità. A tal riguardo, un buon set di piedini limiterà senz’altro i movimenti energici causati dalla potenza del motore e dal movimento delle lame. Anche un vano raccogli cavo potrebbe fare la differenza dato che, se molto lunghi, possono influenzare il posizionamento. Potrebbe rendere tutto più pratico, infine, un porta accessori dedicato, dove inserire le varie lame, dischi e altro.

Come fare la manutenzione al robot da cucina

Affinché il robot da cucina funzioni sempre in modo ottimale, occorre pulirlo dopo ogni utilizzo, insieme ai vari accessori. Il cibo, infatti, può rimanere attaccato attorno alla ciotola e agli accessori. Vi basterà versare una piccola quantità d’acqua per rimuovere gran parte dello sporco e attendere un po’ prima di utilizzare una spatola di legno o di plastica per rimuovere ciò che è rimasto attaccato.

Se volete una pulizia perfetta, potete riempire la ciotola con acqua calda e aggiungere i cristalli di soda, lasciando il prodotto in posa per qualche minuto. A quel punto, tutto quello che dovete fare è risciacquare il serbatoio con acqua pulita. Per quanto riguarda le zone esterne dell’elettrodomestico, anch’esse soggette allo sporco, basterà una spugna non abrasiva o un panno leggermente bagnato.

Come si usa un robot da cucina

Tante persone credono che usare correttamente il robot da cucina sia complicato, ma non è così. La maggior parte dei modelli, infatti, dispone di una singola manopola, che funge da pannello di controllo. I modelli più sofisticati, invece, potrebbero avere un display integrato di facile lettura, accompagnato da svariati pulsanti, necessari per regolare ogni aspetto della cottura.

Iniziate inserendo gli ingredienti nel contenitore e assicuratevi che il coperchio sia chiuso correttamente. Per accendere il dispositivo sarà sufficiente una presa elettrica e, una volta collegato alla corrente, non dovrete far altro che premere il pulsante di accensione. A quel punto potete scegliere le varie impostazioni che vi offre il modello in vostro possesso, tra cui la velocità alla quale devono ruotare gli accessori. Fatto ciò, non vi resta che iniziare a cucinare e attendere che il robot da cucina si fermi automaticamente, qualora abbia questa opzione. I modelli più all’avanguardia potrebbero avere un pulsante Menù, che permette di scegliere le ricette pre-programmate. Ad ogni modo, tutti i robot da cucina vengono forniti con un manuale di istruzioni, che suggeriamo di leggere qualora siate alle prime armi. Non è raro poi trovare in confezione un libro contenente svariate ricette e consigli inerenti a come preparare al meglio le vostre ricette preferite.

Robot da cucina, conviene acquistarlo?

I motivi per acquistare un robot da cucina sono diversi, quindi possiamo dire che ne vale la pena, soprattutto per chi è solito cucinare tanto. In tal caso, infatti, il processo di preparazione è molto più veloce. Il robot da cucina è ottimo anche per chi non ama cucinare, dal momento che i passaggi da seguire per preparare un piatto succulento dipendono quasi esclusivamente dal robot. Questo tipo di elettrodomestico conviene anche per chi è solito mangiare fuori e per chi non vuole ricorrere sempre allo stesso cibo. Se non avete mai usato un robot da cucina, potete iniziare acquistando un modello economico, cosicché possiate farvi un’idea in merito a se vale la pena passare poi a una soluzione definitiva. Una cosa è certa, il robot da cucina vi farà risparmiare un sacco di tempo in cucina. Riassumendo, ecco quali sono i vantaggi se si decide di affidarsi a questo strumento: