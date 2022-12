Se non volete badare a spese e regalarvi per Natale un robot aspirapolvere top di gamma, vi informiamo che Amazon sta proponendo allo stesso prezzo dell’ultimo Black Friday il sofisticato e tecnologico Ecovacs Deebot X1 Omni, scontandolo di oltre 480 euro, che si traduce in una spesa di 1.012,99€ invece di 1.499,00€.

È vero, parliamo di cifre che non tutti sono disposti a spendere, ma è anche vero che si tratta di un prodotto in grado di risolvere alcune delle più fastidiose esigenze domestiche, come la pulizia dei pavimenti. Ciò avviene tramite tecnologie all’avanguardia, con soluzioni innovative che permettono all’Ecovacs Deebot X1 Omni di essere uno dei primi robot aspirapolvere a gestire l’intero processo di pulizia dei pavimenti, dall’aspirazione allo svuotamento, passando per la pulizia delle spazzole rotanti.

Un robot completo dunque, progettato proprio per i più esigenti, che vorrebbero avere un elettrodomestico in grado di occuparsi autonomamente della pulizia dei pavimenti. Nel fare ciò, Ecovacs Deebot X1 Omni non teme confronti, poiché integra le migliori tecnologie del settore, tra cui la AIVI 3D e la TrueMapping 2.0, oltre a un assistente vocale interattivo, che rende l’esperienza d’uso ancora più funzionale e intelligente.

Se l’aspirazione ridefinisce l’evoluzione degli aspirapolvere robotici, grazie a una potenza pari a 5000Pa, lo stesso si può dire della funzione lavaggio che, oltre a vantare un serbatoio d’acqua pulita/sporca da 4 litri, permette al robot di ricaricare il serbatoio d’acqua e di pulire il mocio a lavoro ultimato, asciugandolo con aria calda, cosicché al prossimo passaggio la pulizia sarà perfetta senza che dobbiate essere voi a pulire il mocio. Insomma, un prodotto che inaugura una nuova era per l’industria della robotica domestica e, per questo, tra i migliori regali di Natale che potete fare quest’anno.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, anche perché non sappiamo a quanto ammontino le scorte.

