Se state pensando di acquistare un robot aspirapolvere dal rapporto qualità/prezzo davvero conveniente, ideale magari da fare come regalo di Natale a mamma o papà per tenere casa in ordine con il minimo sforzo, il nostro consiglio è di non farvi scappare la promozione disponibile al momento su Amazon. Per poco, e solo fino a esaurimento scorte, potrete acquistare il iRobot Romba Combo, in sconto addirittura del 37%! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 249,90€ invece di 399,00€.

Leader nel campo della robotica, iRobot sviluppa e produce aspirapolvere e lavapavimenti basati su algoritmi di movimento e pulizia sempre più intelligenti e raffinati. La connessione Wi-Fi di cui i modelli più recenti sono dotati, inoltre, permette una comodissima gestione a distanza delle vostre pulizie anche mentre siete fuori casa. Il Romba Combo, per esempio, vi permette sia di raccogliere polvere e sporco, sia di sfruttare un sistema di lavaggio rapido ed eccellente. Proprio per questo, vi invitiamo a completare il vostro acquisto, fintanto che ci sono unità a disposizione!

Il potente motore di aspirazione del modello Romba Combo è supportato da un’ampia spazzola a V e da 2 laterali pulisci-bordi per un ottimo sistema di pulizia a 3 fasi che oggi. Non meno importate, può contare anche su un panno in microfibra e un meccanismo di erogazione dell’acqua che gli consente di aspirare e lavare contemporaneamente. Riesce a catturare polvere, sporco, peli di animali e capelli da pavimenti rigidi e tappeti, non lasciando scampo neanche ai residui lungo le pareti e agli angoli più nascosti. In più, potrete regolare la potenza di aspirazione in funzione delle vostre esigenze di pulizia. Tutto questo, in abbinamento all’app iRobot HOME che vi permette di programmare il dispositivo e di sfruttare ottimi suggerimenti di pulizia personalizzati, in funzione delle vostre preferenze.

Una sistema di erogazione elettronico regola, inoltre, il flusso d’acqua (o di soluzione detergente) e mantiene il panno in microfibra al giusto livello di umidità. Ciò evita che si formino fastidiosi accumuli di liquidi e garantisce una rapida asciugatura. Il sistema di navigazione intelligente con spostamento in linea retta, invece, utilizza speciali sensori di riconoscimento per pulire in modo logico e mirato, seguendo percorsi precisi e arrivando nelle stanze della vostra casa che preferite.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!