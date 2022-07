Il Prime Day è ormai bello che finito e, come spesso accade in questi momenti, i vari store online stanno cominciando a diminuire il numero di proposte in sconto sulle rispettive pagine, complice anche l’arrivo dell’estate che, ovviamente, diminuirà di molto gli interessi verso gli acquisti online.

Per vostra fortuna, però, Amazon non sembra aver ancora mollato il colpo, ed anzi lo store è più attiva che mai nell’offrire quelli che sono i suoi ultimi colpi di coda prima che si arrivi al cuore della stagione estiva (e relativo esodo vacanziero). Ed a proposito di offerte e vacanze: se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot, dotato di IA, e che vi permetta di tenere pulita casa anche quando distanti dalle mura domestiche, allora Amazon ha proprio quello che fa per voi, ovviamente a prezzo scontato!

Il portale, infatti, sta proponendo in sconto l’eccezionale iRobot Roomba i7+, un aspirapolvere smart intelligente e programmabile, che può essere facilmente tenuto sotto controllo anche a distanza, e che oggi può essere vostro a soli 699,00€, con uno sconto del 19% rispetto agli originali 867,00€!

Indubbiamente si tratta di un affare, specie considerando la fine del periodo del Prime Day, per cui toccherà ormai attendere il Black Friday 2022 prima di imbattersi in offerte degne di questo nome. Per questo, conviene assolutamente approfittare di questa offerta, anche e soprattutto perché si tratta di un robot aspirapolvere davvero potente ed efficiente che, dulcis in fundo, è in grado addirittura di svuotarsi da solo!

Roomba i7+, infatti, dispone di un sistema di svuotamento automatico, che gli permette di lavorare in modo del tutto autonomo per circa 30 cicli di pulizia, senza che voi dobbiate mai svuotarlo! In tal senso è l’ideale per continuare a pulire casa anche in vacanza, perché potrete lasciarlo libero di lavorare per circa un mese, senza che esso abbia bisogno di manutenzione o svuotamento!

Insomma, parliamo di un elettrodomestico di grandissima qualità e che, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistare subito tramite la pagina Amazon dedicata alla promozione, invitandovi a completare i vostri acquisti prima che, prevedibilmente, le offerte giungano al termine.

