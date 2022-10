Con l’arrivo dell’autunno, tocca tornare a darsi da fare con le pulizie domestiche, che la polvere è sempre ben nascosta in casa, e può comportare non pochi problemi a chi soffre delle tipiche allergie stagionali. Pulire, tuttavia, è spesso gravoso, ed ecco perché può essere questo il momento più giusto per acquistare un ottimo aspirapolvere robot, ovvero un alleato che possa fare parte del lavoro al posto vostro e che, magari, si svuoti anche da solo, riducendo al minimo la vostra interazione con la sporcizia.

Un sogno? Non proprio, specie considerando la proposta odierna di eBay che, grazie ad un poderoso sconto di ben 500 euro, vi offre la possibilità di acquistare a prezzo ribassato l’ottimo Roomba S9+, pagandolo 999,00€ invece dei canonici 1.499,00€!

Un affare, per un aspirapolvere intelligente che non vanta solo uno dei nomi più blasonati del mercato, ma anche una delle tecnologie più avanguardistiche, ovvero quella dello svuotamento automatico del vano di raccolta della sporcizia del robot!

Roomba S9+, infatti, dispone di una speciale colonnina di ricarica che, alla fine di ogni ciclo di pulizia, non solo ricarica il robot, ma lo svuota automaticamente della sporcizia raccolta, trasferendo il tutto in un vano sigillato e inserito all’interno della stessa colonnina, così da trattenere fino al 99% di allergeni, polline e muffe, ed evitando la dispersione di qualsiasi pulviscolo.

Certo, la colonnina in sé va prima o poi svuotata manualmente, ma parliamo di una capienza tale da garantirvi fino a 30 cicli di pulizia, che non sono pochi, specie per un’abitazione di piccole o medie dimensioni.

Oltre a ciò, parliamo di un aspirapolvere robot a marchio Roomba e che, pertanto, avrebbe bisogno di ben poche presentazioni, giacché si parla di un prodotto non solo potente ed affidabile, ma anche intelligente, controllabile sia tramite app che assistenti vocali Google e Amazon.

Progettato per arrivare anche in quegli angoli che la concorrenza non è in grado di raggiungere, Roomba S9+ dispone di una particolare spazzola pulisci-angoli, in grado di rimuovere lo sporco anche lungo i bordi, e grazie alla sua eccellente IA, coadiuvata da uno dei migliori sistemi di navigazione del mercato, questo efficiente alleato nelle pulizie è persino in grado di evitare urti accidentali, cadute (in caso, ad esempio, di scale), nonché della programmazione di quello che è il miglior tragitto possibile per le pulizie, così da efficientare le stesse senza però tralasciare alcun angolo della casa!

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero eccezionale che, complice lo sconto applicato di ben 500 euro, costituirà un acquisto non solo comodo, ma anche conveniente, utile sia in questi giorni fuori casa che nel resto dell’anno e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, quanto meno prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!