Saints Row: dove acquistarlo al miglior prezzo

Tra gli open world sulla falsa riga di GTA più famosi è impossibile non annoverare Saints Row, irriverente saga che nel corso della sua storia ci ha immersi in situazioni sempre più improbabili e fuori di testa, oltre che politicamente scorrette. Una serie che è riuscita a entrare nel cuore di molti appassionati, che il prossimo 25 febbraio potranno finalmente riabbracciarla grazie a un attesissimo reboot. Un’attesa che può fortunatamente fin da ora essere ingannata prenotando il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prenotando Saints Row presso diversi negozi, come ad esempio GameStop, è poi possibile ottenere incluso nel prezzo anche un ricco bonus preorder. Tale contenuto aggiuntivo digitale, che prende il nome di The Idols Anarchy Pack, contiene al suo interno il casco da dj degli Idols, la mazza scintillante degli Idols e la moto delle sabbie degli Idols. Insomma, il pacchetto perfetto per iniziare al massimo la propria avventura in Saints Row, ovviamente al miglior prezzo disponibile sul mercato.

Standard Edition

Se volete semplicemente immergervi in Saints Row al minor prezzo possibile a fare al caso vostro è allora la Standard Edition del gioco. A rendere il tutto ancor più interessante è che chi acquisterà in preordine Saints Row otterrà al medesimo prezzo della edizione standard la Day One Edition con un DLC esclusivo e chi lo farà su Amazon otterrà invece la Criminal Customs Edition, che include due oggetti con decorazioni speciali: la decappottabile personalizzata dallo stile elaborato dei Saints e il giubbotto antiproiettile personalizzato firmato Saints. Non male, no?

Notorius Edition

Volete celebrare alla grande il ritorno della celebre saga open world? Con la Notorius Edition di Saints Row potrete decisamente farlo, visto che contiene al suo interno, oltre ovviamente al gioco, anche il pass di espansione, una steelbook, un poster, un artbook, delle card e tutta una serie di DLC. Se volete il massimo questa è l’edizione che fa per voi.

