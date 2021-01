Saldi 2021: tante offerte Amazon sulle sneakers Vans!

I saldi invernali non si fermano, ed anzi continua la proposta di grandi sconti sull’abbigliamento delle migliori marche, con promozioni che hanno già investito marchi come Timberland e Geox, e che ora si arricchiscono con le offerte di uno dei più apprezzati tra i marchi di abbigliamento street e casual, ovvero Vans che, con le sue scarpe, tra le preferite di skater e surfisti, arriva su Amazon con una moltitudine di offerte, in quella che è un’occasione davvero rara per acquistare un paio di sneakers di altissimo livello.

C’è spazio davvero per tutti i gusti, anche per gli appassionati di quella stravaganza a cui il brand ci ha abituato sin dai suoi esordi, vista la presenza – tra le varie – anche di modelli come l’amatissima Vans Ward Canvas, scontata fino al 25% e pertanto disponibile all’acquisto a partire dal prezzo di appena 52,50€! Stiamo parlando dell’amatissima scarpa a suola bassa con fantasia a quadri, realizzata in tela con fodera in tessuto e suola di gomma in stile “waffle”, come da tradizione per il marchio.

Disponibile esclusivamente in nero a scacchi neri e bianchi, mostra sul lato la tipica fascia ondulata delle sneakers Vans, nonché una ampia e vistosa fascia gommata che copre il rialzo dato dalla suola. Bellissima e tra le preferite dei fan del marchio, costerebbe in realtà 70,00€, ma può essere vostra per poco meno di 53 euro grazie alla promo invernale sull’abbigliamento offerta da Amazon!

Ovviamente la Ward Canvas non è l’unica scarpa in offerta, ed anzi sono moltissimi i modelli tra cui potrete scegliere per completare il vostro look, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare una spulciata anche alla pagina contenente l’intera proposta di scarpe Vans in offerta, così che possiate scegliere quella che meglio si addice al vostro stile. Qualora poi non ne aveste abbastanza, vi invitiamo a recuperare tutte le offerte dedicate ai saldi 2021 ancora disponibili, semplicemente consultando la nostra pagina dedicata, in cui troverete non solo Amazon, ma anche le proposte di innumerevoli altri store.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. molti prezzi variano in base al colore ed alla taglia. Quelli proposti di seguito, dunque, sono i prezzi minimi in base alle disponibilità della piattaforma di vendita, dunque non applicabili a tutte le taglie ed i colori.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!