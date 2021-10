Saldi a metà prezzo da Maxi Sport: abbigliamento sportivo (e non solo) al 50%!

La nostra rassegna quotidiana di offerte continua, e in questo nuovo articolo vogliamo fare una piccola pausa dalla consueta programmazione di offerte hi-tech per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta soprattutto a tutti coloro che desiderano acquistare capi d’abbigliamento sportivo, e non solo. Infatti, MaxiSport ha recentemente inaugurato i saldi a metà prezzo su molteplici prodotti!

La promozione in questione include una selezione di prodotti piuttosto variegati, che si possono adattare a qualsiasi esigenza e, naturalmente, pensati per un pubblico sia maschile che femminile. Tra le tante sneakers presenti, vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata alle Vans SK8-HI Pro, ora acquistabili al prezzo di 44,50€ anziché 89,95€, grazie ad uno sconto del 50%. Disponibili in più colorazioni e in più taglie, queste scarpe sono realizzate con ottimi materiali, in modo tale da garantire una buona durabilità nel tempo e, soprattutto, una buona impermeabilità.

Chi desidera acquistare qualche capo d’abbigliamento sportivo, invece, può dare uno sguardo alla felpa Crop Tech Fleece realizzata dalla Nike per donna. Si tratta di un indumento sportivo, che può adattarsi a qualsiasi disciplina sportiva, soprattutto quelle all’aria aperta, difatti vanta una copertura felpata al suo interno che aumenta la temperatura corporea. Originariamente disponibile a 91,00€, questa felpa è ora acquistabile a “soli” 45,50€, grazie ad uno sconto del 50%!

Gli amanti della corsa, in alternativa, possono considerare l’acquisto delle scarpe Under Armour Flow Velociti Wind, che assicurano non solo un buon comfort per le piante dei piedi, ma anche prestazioni sensibilmente migliori rispetto alle tradizionali sneaker. Il loro prezzo è solitamente di 160,00€, ma ora sono vendute a “soli” 96,00€, a seguito di uno sconto del 40%!

Insomma, si tratta dunque di una buona occasione per poter ampliare il proprio guardaroba con capi d’abbigliamento sportivo, e non solo. Ci sono tantissimi prodotti, disponibili in diverse taglie, modelli e colori, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale per visionare tutte le proposte.

