Iniziati ufficialmente i saldi invernali 2023, eBay ha deciso di proporre una sezione dedicata ad alcuni dei migliori capi da uomo e donna a prezzi davvero folli. Al momento, e solo per poco, potrete sfruttare i ribassi fino al 65% su prodotti di ogni genere!

Da felpe e tute fino a giacche e maglioni di vario tipo, avrete la possibilità decidere quale sia il capo migliore per voi in base ai vostri gusti e al vostro budget. Viste le promozioni in corso, vi invitiamo caldamente a non lasciarvi scappare le occasioni disponibili sullo store, fintanto che le offerte sono ancora valide.

Tra i band inclusi, vanno menzionati Dolly Noire, Adidas, Lumberjack, Givova e molto altro ancora. Vi consigliamo in particolare modo il piumino da donna firmato ARTIKA, nel classico modello Alaskan Jacket N102. Al momento è scontato ad appena 34,99€ invece di 100,00€ ed è disponibile in numerose taglie e anche in differenti colorazioni.

Stiamo parlando di giubbotto con impunture orizzontali, chiusura con zip a doppio cursore per la massima comodità e cappuccio con coulisse. Da menzionare l’imbottitura da ben 250gr, ideale per la piena stagione invernale e per le giornate con le temperature più rigide.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento degli articoli.

