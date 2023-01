Gennaio è un periodo tradizionalmente associato in ambito consumistico a quelli che sono i saldi invernali, un lasso di tempo in cui è possibile mettere le mani su innumerevoli prodotti a prezzi fortemente scontati. Sebbene solitamente quando si pensa ai saldi a venire in mente sono solamente quelli sui capi di abbigliamento, Acer ha deciso di mettere in grande offerta anche molti suoi prodotti, con sconti che arrivano addirittura fino a 1000 euro. Non male, vero?

Volete ad esempio un PC fisso in grado di resistere ad ogni sfida? Grazie ai saldi invernali di Acer il Predator Orion 7000, dotato di processore Intel Core i9-12900K, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB SSD e l’incredibile Nvidia GeForce RTX 3090 è disponibile con ben 1000 euro di sconto.

Vi serve invece un portatile performante a un prezzo budget? Sul notebook ultra sottile Acer Swift 3 potete risparmiare ben 150 euro e ottenere così un PC portatile affidabile e duraturo senza dare fondo al portafoglio. Non dimenticate che gli sconti verranno applicati direttamente nel carrello. I prodotti in offerta per i saldi invernali di Acer sono poi anche molti altri: potete trovarli tutti comodamente nella pagina dedicata.

Nel periodo che va dal 14 al 16 gennaio, inoltre, è possibile risparmiare un ulteriore 5% di sconto sui già irresistibili prezzi di Acer per i saldi invernali. Durante tale periodo, infatti, basterà inserire in fase di checkout il codice BLUE-MONDAY e ottenere così un’ulteriore riduzione sui già convenientissimi prezzi. Il nostro consiglio è in ogni caso di approfittare fin da ora delle scontistiche, per evitare che vadano esauriti i vostri prodotti preferiti prima del 14 gennaio.

Come abbiamo visto i prodotti Acer in super sconto fino a 1000 euro sono veramente tanti, ma non sono le uniche scontistiche in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare tutti i prodotti Acer attualmente disponibili in grande sconto.

