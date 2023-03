Sono cominciati i primi accenni di saldi primaverili e, se state valutando l’acquisto di capi d’abbigliamento da uomo di ottima qualità, da sfruttare durante nei prossimi mesi, il nostro invito è di dare uno sguardo allo store Alcott con ribassi mozzafiato. Per il momento, e solo fine a esaurimento scorte, potrete acquistare praticamente qualsiasi modello di maglie, pantaloni, scarpe e molto altro con sconti anche fino al 70%!

Tenendo presente che si tratta di saldi davvero interessanti e con capi di tutte le taglie e colori, il nostro consiglio è di cercare e mettere nel carrello tutto ciò che fa al caso vostro. Non meno importante, potrete pagare i vostri acquisti in 3 comode rate senza interessi, dilazionando la spesa in 2 mesi con Klarna. Il primo pagamento verrà effettuato quando l’ordine sarà evaso e i rimanenti 2 saranno effettuati ogni 30 giorni!

Da menzionare in particolare la felpa nera con cappuccio e patch college in misto cotone, perfetta per la mezza stagione e per le serate ancora piuttosto fredde. Al momento è disponibile ad appena 29,99€ invece di 45,99€, una vera occasione tenendo presente che si tratta di un modello adatto letteralmente a tutti i giorni. Con la realizzazione di questo capo Alcott ha unito le forze con la Better cotton Initiative. Sostenendo l’utilizzo del cotone BCI, l’azienda contribuisce ogni giorno a migliorare le condizioni di vita di moltissimi agricoltori, a risparmiare il consumo d’acqua ed a ridurre in modo significativo l’uso di sostanze chimiche dannose.

Se, invece, state cercando il capo perfetto per l’arrivo della primavera, vi proponiamo la giacca/camicia in denim ad appena 29,99€ invece di 39,99€. Si tratta di un modello realizzato in 100% cotone, con tasche frontali e chiusura tramite bottoni. La vestibilità, fit ma comunque morbida, vi consente di indossarla con pullover o semplici t-shirt. Dunque, un vero e propio must have!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Alcott dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

