Saldi Carpisa: sconti di fine stagione fino al 70%!

Anche quest’ultimo fine settimana di agosto si conferma all’insegna delle offerte, come avrete già avuto modo di constatare nel corso della giornata di ieri, grazie alla nostra ricca rassegna di promozioni. Ebbene, anche questa domenica le offerte non s’arrestano, come testimonia questa nuova ed interessante promozione di Carpisa che, grazie ai suoi sconti fino al 70%, vi darà l’occasione di acquistare a prezzi stracciati articoli come borse, zaini e valigie, con tanto di spedizione gratuita per gli ordini superiori ai 39 euro!

Una promo imperdibile, specie considerato che, se parliamo di Carpisa, parliamo di un marchio i cui prodotti sono realizzati con materiali e cuciture di altissima qualità, pensati per durare a lungo e, nel caso della valigeria, anche per resistere agli involontari (ma duri) urti che possono verificarsi nel corso di carico e scarico dei bagagli.

Trolley S – President della linea Carpisagotech, che potrete portarvi a casa a 76,95€ anziché 109,95€, a seguito di uno sconto del 30% dal prezzo consigliato dal produttore. Elegante fuori e funzionale dentro, Diverse le offerte, dunque, ma tra le varie vi segnaliamo quella dedicata aldella, che potrete portarvi a casa a, a seguito di uno sconto del 30% dal prezzo consigliato dal produttore. Elegante fuori e funzionale dentro, questo trolley da viaggio Carpisa vanta una qualità che non può essere messa in discussione e una facilità di preparazione del bagaglio al punto da permettervi una perfetta organizzazione dell’abbigliamento e degli accessori in pochissimo tempo. Disponibile in diverse tonalità di colore, questo trolley rigido e robusto, è realizzato con materiale ultra resistente progettato dal centro R&S Carpisa ed dotato di superficie anti-graffio. Inoltre vanta la presenza di un lucchetto TSA, per tenere al sicuro il contenuto al suo interno e due ruote super silenziose che potrete comodamente sostituire con quelle di scorta incluse. Parliamo di un trolley, che, vista la sua capienza e il suo attuale prezzo di vendita, saprà essere la soluzione ideale dove riporre comodamente tutto l’occorrente per andare in vacanza o per i vostri viaggi di lavoro.

Detto ciò, oltre a proporvi la nostra selezione delle migliori soluzioni Carpisa, sia per uomo che per donna, vi consigliamo ugualmente di consultare la pagina del portale, cosicché possiate scoprire le soluzioni che meglio si adattano alle vostre esigenze e al vostro budget. Prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

