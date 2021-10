Saldi d’autunno da Monclick: sconti imperdibili fino al 4 ottobre!

Monclick ha recentemente inaugurato una nuova ed interessante iniziativa, che permette agli interessati di acquistare molteplici prodotti hi-tech, come scope elettriche, robot aspirapolvere, smart TV, monopattini elettrici e tanto altro ancora, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%. L’iniziativa, tuttavia, terminerà il prossimo 4 ottobre 2021, quindi vi consigliamo di affrettarvi!

La lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo alla scopa elettrica Rowenta X-Force RH9639 Flex 8.60. Originariamente venduta a 349,99€, quest’oggi e fino al 4 ottobre è acquistabile a “soli” 197,99€, grazie ad uno sconto del 43% che ne ha tagliato il prezzo di vendita consigliato di ben 152,00€!

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-Force Flex 8.60 Allergy garantisce prestazioni di altissimo livello e un’esperienza di pulizia all’insegna della semplicità. Vanta un motore elettrico da 185W e una batteria agli ioni di litio che assicura una forza aspirante fino a 35 minuti. La tecnologia Flex e la spazzola con LED consentono di catturare la polvere in qualsiasi posizione, anche nei punti più critici.

Questo elettrodomestico, come specificato, assicura un’esperienza gratificante, grazie alla presenza della sua batteria rimovibile, ricaricabile facilmente in qualsiasi posizione. Infatti, dentro la confezione è presente una base di ricarica installabile in tutta la casa, oltre alla presenza di accessori integrati, che permettono di avere diverse soluzioni a portata di mano.

Insomma, si tratta dunque di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il prezzo di vendita, rappresenta un autentico best-buy della categoria. Chiaramente, ci sono tantissimi prodotti compatibili con l’iniziativa, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale per guardare in prima persona tutte le proposte di Monclick.

