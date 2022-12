Dicembre non è un mese da dedicare solamente ai regali da mettere sotto l’albero, ma anche allo shopping di fine anno: moltissimi store stanno infatti proponendo sconti in occasione del Natale. In particolare, su eBay migliaia di articoli in tantissime categorie sono protagonisti dei ribassi, tra cui una selezione di sneakers delle migliori marche.

Tantissime scarpe da uomo e donna, sia invernali che estive, di brand come Adidas, Puma, Vans, New Balance, Saucony e moltissimi altri sono infatti attualmente in offerta, con sconti che arrivano anche al 75%! Che voi vogliate acquistarne un paio per voi stessi o per fare un regalo dell’ultimo minuto a una persona cara, avrete modo di scegliere tra centinaia di modelli, colori e numeri disponibili; il nostro consiglio è però quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, perché potrebbe esaurirsi a breve!

Se state cercando delle scarpe da tutti i giorni, vi sono per esempio le Saucony Jazz da donna, disponibili in moltissimi colori e numeri, sono ora in sconto a 59,00€ invece di 80,00€, per un ribasso del 26%! Si tratta di uno dei modelli più popolari del brand statunitense: comodissime da indossare e sinonimo di un look alla moda, sono le sneakers perfette per valorizzare il vostro stile grazie ai colori accesi e vibranti.

Tra le offerte di eBay ci sono anche tantissimi modelli adatti agli sportivi, come le Adidas EQ19 Run disponibili nel colore carbon a soli 42,99€ al posto di 65,00€, per un ribasso del 34%! Sono delle scarpe ideate appositamente per la corsa: grazie al design ultratraspirante vi permetteranno di macinare chilometri nel massimo comfort, ammortizzando ogni passo e offrendovi supporto attraverso l’intersuola Cloudfoam.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcune delle tantissime sneakers disponibili in offerta su eBay, quindi vi invitiamo a consultare direttamente la pagina dedicata. Dato che la promozione, e soprattutto le scorte del vostro numero, potrebbero terminare presto, vi consigliamo ancora una volta di acquistare ciò che vi interessa il prima possibile!

