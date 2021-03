Saldi di Pasqua HP Store: fino al 50% sul PC, stampanti, monitor e accessori

Le offerte di primavera hanno dominato la settimana appena conclusasi anche se, come saprete, esse andranno a concludersi con la fine del mese di marzo e, pertanto, sono ancora pochi i giorni in cui potrete approfittare di questi eccezionali saldi primaverili. Ovviamente, ciò non significa che qui si smetta di proporvi nuove offerte, ed anzi, in vista della Pasqua, siamo già pronti ad offrirvi nuove opportunità a prezzi bassi, come quella appena approdata sullo store HP dove, fino al 5 aprile, potrete trovare numerosi sconti sui dispositivi della casa, con tagli di prezzo che possono arrivare anche al 50%!

Le offerte, come intuirete, coinvolgono svariati prodotti dell’azienda, tra cui non mancano notebook perfetti per il gaming e lo smart working, come ad esempio l’ottimo HP EliteBook 845 G7, il cui sconto del 34% fa abbassare il prezzo dagli originali 1.653,10€ a “soli” 1.099,00€, una cifra decisamente più vantaggiosa rispetto a quella iniziale, che permette a chi vuole dotarsi di un notebook moderno e potente di risparmiare diverse centinaia di euro.

A rendere efficiente e scattante l’HP EliteBook 845 G7 è il processore AMD Ryzen 5 4500U che, abbinato a 16GB di RAM e SSD di tipo NVMe, vi permetterà di avere a disposizione una macchina veloce e performante, perfetta per buona parte delle operazioni più comuni, compreso il gioco. Ciò è merito dei processori AMD Ryzen, che hanno saputo dare una spinta enorme alle prestazioni in campo portatile, soprattutto lato multitasking, che è poi l’aspetto più importante per coloro che necessitano di una soluzione capace di gestire diverse attività all’unisono, come spesso succede quando si è nel mezzo delle proprie sessioni di lavoro digitale.

Le prestazioni, inoltre, vengono accompagnate da un display da 14 pollici che, oltre a vantare risoluzioni e dettagli ai vertici della categoria, presenta un rapporto schermo/corpo dell’84%, facendo sì che il design sia ultrasottile e ideale per i professionisti sempre connessi. Quest’ultimi potranno sfruttare le numerose capacità di connessione di HP EliteBook 845 G7 che, tra le altre cose, implementa il supporto 4G LTE, che vi permetterà di portare il vostro ufficio sempre con voi, il tutto con la protezione avanzata di HP Sure Run di terza generazione preinstallata, che identifica, isola e traccia gli attacchi informatici.

Come avete avuto modo di notare, questo è un ottimo periodo per comprare i vostri prodotti preferiti e con le offerte di HP Store dotarsi di un notebook prestazionale sarà molto più semplice, oltre che vantaggioso, motivo per cui suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra lista personalizzata in calce o, se preferite, visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte. Come sempre, prima di passare altrove, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

