Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento sportivi, perfetti per l’estate e disponibili a un prezzo davvero ridotto, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione Outlet presente nello store ufficiale Adidas. Nella categoria dedicata, potrete scegliere tra numerosi prodotti da uomo, donna e bambino in sconto addirittura fino al 50%!

Le proposte aderenti alla promozione sono davvero molte, a partire da sneaker e scarpe da ginnastica fino e a t-shirt, pantaloncini e molto altro ancora. Data la validità delle promozioni in corso e il tempo limitato in cui potrete sfruttarle, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti il prima possibile, fintato che i prezzi sono così bassi!

Tra le proposte più interessanti e con il miglior rapporto qualità/prezzo ci sono indubbiamente le scarpe da ginnastica ZX 5K Boost scontate a soli 96,00€ invece di 160,00€, disponibili nella meravigliosa colorazione Hazy Rose / Ambient Blush / Sonic Ink. Queste particolari calzature sfruttano linee affusolate per un look dinamico ad alto impattino visivo, con dettagli traslucidi e riflettenti per dare un tocco ancora più stravagante al vostro outfit, sia durante l’attività fisica sia durante una semplice passeggiata.

In più, grazie all’ottima ammortizzazione della suola, morbida ma in grado di supportare al meglio i vostri piedi, non avvertirete la fatica neanche dopo lunghe camminate o allenamenti faticosi. Non meno importante, l’intersuola Boost integrale che è caratterizzata da un rivestimento in TPU semitrasparente e super leggero, per assicurarvi il massimo comfort a ogni passo.

Se siete interessati ad acquistare anche altri prodotti e vorreste vedere cosa c’è in sconto, in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Adidas dedicata.

