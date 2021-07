Saldi estivi eBay: coupon da 15% su moda, prodotti di bellezza e molto altro!

L’estate è ormai arrivata e, con essa, arriva anche la voglia di partire per le vacanze, siano esse al mare o in montagna. Certo, occorrerà, anzitutto, prepararsi come si deve, visto il lungo periodo appena trascorso che ci ha costretti ad una chiusura (quasi) totale tra le mura domestiche, ma tranquilli, c’è ancora tempo per dedicarsi ad un po’ di shopping a prezzi scontati!

L’occasione della settimana? Ve la offre eBay, che grazie al codice sconto SALDIESTATE21 vi darà l’opportunità di acquistare tantissimi prodotti, molti dei quali già decurtati nel prezzo, con un ulteriore sconto del 15%!

Un’offerta davvero ottima, specie perché non solo comprensiva di molti articoli già scontati, ma soprattutto grazie alla presenza di diversi articoli di marche di tutto rispetto, con una selezione di prodotti che spaziano dalle classiche (e fondamentali) lozioni solari, ad articoli come magliette, costumi da bagno e persino scarpe, con alcune marche coinvolte di assoluto pregio, tra cui Nike, Adidas, K-Way, Fila, Polaroid e Hugo Boss!

Di prodotti, insomma, ce ne sono per ogni esigenza, e l’unico limite imposto dalla promozione per l’utilizzo del codice, è relativo alla spesa minima del carrello, che dovrà raggiungere un totale di 50€ (almeno) perché il codice sconto possa essere attivato. Al di la di questo vincolo, avrete tempo fino al 25 luglio 2021 per acquistare quello che vorrete con un ulteriore ribasso del 15%, così che questo ultimo momento di shopping pre-vacanze sia all’insegna del risparmio!

Ciò detto, prima di lasciarvi alla nostra selezione di articoli consigliati per l’acquisto, vi ricordiamo che le offerte su eBay sono ancora numerosissime e, per questo, val sempre la pena dare un’occhiata non solo alle promo speciali, come quella appena proposta, ma anche (e soprattutto) a quella che è l’intera proposta di sconti del portale, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricordati di inserire il codice sconto SALDIESTATE21 nel carrello prima di completare il pagamento. Inoltre, ricorda che il codice non sarà attivabile se il carrello non raggiungerà la soglia minima di 50€.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!