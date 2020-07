Saldi estivi Hawkers: acquista 2 paia di occhiali al prezzo di 1!

Da Hawkers continuano le grandi promozioni legate all’estate, e stavolta sullo store è cominciata l’iniziativa Summer 2×1! Dunque, acquistando due paia di occhiali fra i numerosi modelli inseriti nel catalogo, pagherete solamente il prodotto con il prezzo più elevato, mentre il secondo paio vi sarà offerto in omaggio! Il tutto mantenendo sempre la consegna gratuita.

Celebri per il loro stile ricercato e modaiolo, gli occhiali Hawkers sono realizzati con lenti TR18 in copoliestere, certificate con marchio Eastman, e soprattutto sono in grado di fornire un perfetto bilanciamento fra la trasparenza e la resistenza. Con i suoi particolari modelli di occhiali Hawkers non punta solo alla personalizzazione, ma anche la protezione e la comodità di chi li indossa, grazie all’utilizzo di lenti categoria 3 in grado di fornire una protezione antiriflesso e contro i raggi uv400 superiore, oltre che ai naselli ed alle montature ottimizzati per esser più confortevoli e resistenti. In questa grande offerta sugli occhiali da sole sono coinvolti anche gli ultime novità del catalogo 2020, come il modello One LS che unisce una montatura traslucida bicolore blu e rosa con delle particolari lenti sfumate nella stessa combinazione di colori oppure il modello Loira Smoky, una riproposizione del modello vintage a farfalla anni ’70.

I prodotti Hawkers inclusi in questa promozione sono tanti, per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa in modo che possiate trovare gli occhiali più in linea con i vostri gusti. Prima di farvi andare a prendere il vostro prossimo paio di occhiali, vogliamo infine ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

