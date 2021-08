Saldi estivi Monclick: sconti fino al 50% e prezzi fuori di testa!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono alcune delle migliori offerte di questa giornata, vi offriamo ora quelle che sono le nuove promozioni provenienti dal portale di Monclick che, grazie alla sua nuova iniziativa promozionale dedicata ai saldi estivi, vi permetterà di portarvi a casa buona parte dell’immenso catalogo dello shop con sconti che, in alcuni casi, superano persino il 50%! Ovviamente, vista l’ottima portata di queste offerte, queste saranno limitate solo fino al 30 agosto, o comunque fino all’esaurimento delle scorte disponibili.

Come abbiamo già specificato, moltissime sono le opportunità di risparmio concesse da Monclick in questa nuova tornata di sconti ma, tra le varie disponibili, vogliamo segnalarvi l’ottima lavatrice Samsung WW90T534DAE Ai Control da 9 kg, che potrete acquistare al prezzo di 479,90€ anziché di 949,90€ a seguito ad uno sconto del 50%, che vi farà risparmiare ben 470,00€. Si tratta di un soluzione efficace per rimuovere lo sporco più ostinato, mettendo in campo tutte quelle che sono le tecnologia sviluppate da Samsung.

Samsung WW90T534DAE è una lavatrice a libera installazione con carica frontale con un’efficienza di classe energetica A e una velocità di centrifuga che raggiunge fino a 1400 Giri/min. Dotata di ben 11 programmi di lavaggio, quest’ottima lavatrice possiede un display LED munito di tasti, che vi permetterà di scegliere il ciclo perfetto in base alle vostre esigenze. Altra caratteristica di spicco presente in questa lavatrice è il suo ecodosatore, che grazie a un sistema integrato di sensori è in grado di calcolare la quantità di detergente e ammorbidente ottimale per ciascun carico. Oltre a ciò, l’opzione di ecolavaggio, trasformando il detergente in bolle, che penetrano rapidamente nei vostri tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, vi garantirà sempre un bucato perfetto, anche a basse temperature, proteggendo i materiali e risparmiando energia sui consumi di acqua e luce.

Al suo interno, la lavatrice monta un motore a tecnologia Digital Inverter che sfrutta dei solidi magneti, che non solo consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera silenziosa ed efficacie, ma permettono di consumare meno energia rispetto al motore tradizionale. All’innovativo motore efficiente e silenzioso si aggiunge la funzione di ecopulizia del cestello che elimina il 99,9% dei batteri responsabili dei cattivi odori, senza che dobbiate ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici aggressivi. L’intelligenza artificiale di questa lavatrice si affida alla tecnologia Ai Weather che vi suggerirà il programma di lavaggio ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne; e in base alla tipologia di lavaggio concluso la lavatrice comunica con l’asciugatrice impostando direttamente il programma di asciugatura ideale per i vostri capi.

Insomma, come è facilmente intuibile, la lavatrice Samsung WW90T534DAE Ai Control non è l'unico prodotto ad essere in sconto in questa nuova promozione di Monclick, ed ecco perché vi consigliamo di consultare la pagina completa al seguente indirizzo.

