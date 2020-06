Saldi fino all’80% su giacche, polo e pantaloni da Gutteridge!

Gutteridge è un marchio italiano che produce capi d’abbigliamento eleganti, in particolare giacche, pantaloni, scarpe e persino vestiti completi. In queste ore, sul proprio sito ufficiale, la società napoletana ha inaugurato una nuova tornata di sconti su moltissimi prodotti del proprio catalogo. Le offerte, in alcuni casi, possono raggiungere uno sconto pari all’80% del prezzo originale!

In questo articolo abbiamo selezionato per voi tutti i migliori prodotti che meriterebbero di essere acquistati fin da subito, considerando il nuovo prezzo di vendita in virtù di un fortissimo sconto dal listino originale. Se siete interessati alla lista completa dei capi promozionati, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo. Ne troverete tantissimi, da quelli in cotone a quelli in lana, ma anche quelli in lino, che si adattano soprattutto alla stagione estiva.

La modalità di spedizione è molto simile a quella della concorrenza, infatti la consegna è garantita entro 3/5 giorni lavorativi. Inoltre, la spedizione è completamente gratuita se acquistate capi d’abbigliamento per un importo minimo complessivo di 49 euro. Invece, per quanto concerne la modalità di reso, Gatteridge permette di restituire i capi entro 30 giorni a partire dalla consegna dell’ordine.

Sconti Gutteridge, la nostra selezione di prodotti

