Saldi fuori di testa nelle nuove offerte Monclick!

Indubbiamente, acquistare un prodotto di fascia alta può spesso rivelarsi molto più esoso di quanto non si pensi, per questo sarete felici di sapere che grazie alla nuova tornata di offerte di Monclick, grazie alle quali potrete risparmiare diverse centinaia di euro proprio sui migliori prodotti del mercato, gli ambitissimi “top di gamma” che tante pene possono causare ai vostri portafogli. Ovviamente, vista l’ottima portata di queste offerte, le offerte saranno limitate solo fino al 4 maggio, o comunque fino all’esaurimento delle scorte disponibili.

Nessuna paura però, perché il catalogo di prodotti proposti e le relative offerte, è davvero molto ampio, anche se tra i vari ci preme sottolineare la presenza dell’ottima lavatrice Hotpoint Ariston NF923WK da 9kg, il cui prezzo viene fatto crollare da 629,00€ a soli 287,00€, tra i più bassi in assoluto per questo specifico modello, la cui qualità non può essere messa in discussione, visto e considerato che stiamo parlando di una soluzione prodotta da una delle aziende leader nel settore degli elettrodomestici.

La caratteristica principale di Hotpoint Ariston NF923WK è l’ampio cestello da 9 kg, quasi introvabile in lavatrici a meno di 300€, soprattutto se teniamo in considerazione un modello blasonato come quello in oggetto che vanta, oltre ad un’ottima spaziosità interna, una centrifuga rapida ed efficiente in grado di raggiungere i 1.151 giri al minuto. Ciò si traduce in lavaggi veloci e silenziosi, merito del motore inverter, che abbassa la velocità di rotazione del cestello nei momenti più opportuni, in modo da avere un controllo della pressione dell’acqua sempre ottimale, a favore di un lavaggio perfetto.

Ovviamente, sono numerose le modalità di lavaggio offerte dalla lavatrice Hotpoint Ariston NF923WK. Tra queste, vale la pena segnalare l’opzione “Vapore”, che si concentra in modo specifico sull’igiene del bucato, immettendo vapore nel cestello allo scopo di rimuovere i principali batteri senza additivi chimici. Insomma, una lavatrice moderna e facile da programmare, da non farsi sfuggire a questo prezzo.

