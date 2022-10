Se siete amanti dei videogame e state cercando qualche titolo super spaventoso da recuperare nei prossimi giorni, vi consigliamo di dare uno sguardo alle numerose offerte disponibili su Instant Gaming per Halloween. Nella sezione apposita dello store potrete usufruire di sconti fino al 90%, attivi su un parterre di giochi vastissimo e solo per questo weekend!

Ovviamente, i giochi horror a vostra disposizione sono davvero moltissimi e per qualsiasi console, dal PC fino a Xbox Series S|X e PS5. Avrete la possibilità di scegliere tra Back 4 Blood, The Dark Picture: House of Ashes, Outlast II, il nuovo Scorn: Deluxe Edition e molto altro ancora. Per questo, dato che si tratta di un’offerta così interessante e non sappiamo quanti siano i codici ancora disponibili, vi consigliamo di acquistare i vostri titoli preferiti prima che i prezzi salgano nuovamente.

Nel caso siate alla ricerca di un grande classico da giocare proprio nei prossimi giorni e durante la notte di Halloween, vi consigliamo di dare uno sguardo a Resident Evil 2 Deluxe Edition per PC. Solo per poco, potrete portarlo a casa al prezzo di soli 14,99€ invece di 50,00€. Un ribasso più che conveniente su questo accaldatissimo remake appartenente alla saga di Capcom.

Si tratta di un prodotto rivisitato da cima a fondo per regalare un’esperienza narrativa più profonda dell’originale. Avvalendosi del RE Engine, motore proprietario di Capcom, Resident Evil 2 vi offre una nuova interpretazione della classica saga survival horror con grafica incredibilmente realistica, audio coinvolgente mozzafiato, una nuova visuale da dietro le spalle e comandi modernizzati, oltre alle modalità del gioco originale.

In Resident Evil 2 si torna all’azione classica, l’esplorazione intensa e la risoluzione di enigmi che hanno definito l’accaldatissima saga. Vi ritroverete al fianco dell’agente di polizia Leon S. Kennedy e alla studentessa Claire Redfield, le cui vite si intrecciano a causa della tragica epidemia che ha colpito Raccoon City, trasformando la sua popolazione in zombi letali. Riusciranno a uscirne vivi?

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Instant Gaming dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!