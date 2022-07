Se siete in cerca di accessori per PC di buona qualità, in particolar modo a marchio HP, con cui migliorare l’esperienza d’uso con il vostro notebook o desktop, oppure se preferite acquistare un nuovo computer dotato già di tutto l’occorrente per eseguire ogni tipo di operazione, allora dovreste dare un’occhiata al catalogo prodotti dello store ufficiale HP perché, fino al 29 luglio, vi consentirà di acquistare tutto questo a prezzi vantaggiosi.

Le offerte sono molto convenienti a seguito del rilascio del codice sconto “SALDI22“, che va ulteriormente ad abbassare i prezzi già scontati dallo store di un altro 10%, mettendo così in atto un vero e proprio doppio sconto. Il coupon sarà compatibile un po’ sull’intero catalogo, pertanto potrete risparmiare non solo sui classici ma sempre richiesti PC portatili, ma anche su una serie di stampanti e webcam, oltre a svariati alimentatori per il vostro laptop, utili qualora quello originale si sia bruciato. Insomma, una promozione che uno non si aspetterebbe nel pieno periodo estivo e che quindi merita una certa attenzione, in quanto il doppio sconto potrebbe permettervi di fare degli ottimi affari.

Per facilitarvi la ricerca, lo store ha diviso i prodotti per categoria, cosicché possiate recarvi rapidamente nella sezione di vostro interesse e valutare solo gli articoli di cui avete bisogno. Dando un’occhiata alla categoria notebook, si capisce subito come lo store abbia voluto mettere tra i dispositivi più rilevanti una serie di soluzioni entry level, adatte per la scuola o per chi intende usare il notebook solo per navigare sul web e guardare contenuti in streaming. Scorrendo la pagina, però, troverete anche soluzioni indicate per la produttività, quelle dedicate al gaming (come la nota gamma OMEN di HP) e persino svariate workstation, ottimizzate per applicazioni specifiche e per di più professionali, dove è richiesta molta memoria e capacità di elaborazione.

Stesso discorso vale anche per la categoria Desktop, a cui si aggiungono le soluzioni All-in-One, ossia quelle che integrano il tipico hardware di un PC all’interno del monitor, occupando così pochissimo spazio sulla scrivania. Se invece siete interessati a stampare i ricordi più belli di questa o delle scorse estati, suggeriamo di dare uno sguardo alla categoria stampanti, dove troverete modelli sia a getto d’inchiostro che a laser, tutti chiaramente a prezzi scontati come dicevamo pocanzi.

Se volete dare un’occhiata molto più approfondita a tutti i prodotti disponibili sullo store HP e che potrete acquistare a prezzi stracciati in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina promozionale dedicata.

